King Colis llega a Mallorca: ya puedes comprar paquetes perdidos sin saber qué hay dentro
Desde este martes hasta el próximo 10 de mayo estará este punto de venta efímero en Porto Pi
Comprar un paquete sin saber qué contiene. Esa es la propuesta con la que King Colis llega a Mallorca, una fórmula que ya han podido probar decenas de clientes este martes en el centro comercial Porto Pi, en Palma.
De 10:00 a 21:00 horas, del 5 al de 10 mayo, se pueden adquirir paquetes perdidos procedentes del comercio electrónico que no han podido entregarse a sus destinatarios, a menudo por errores en la dirección o incidencias logísticas. Una vez ha sido realizado el reembolso al cliente original, estos productos pueden acabar fuera del circuito habitual de venta.
Cómo puedes comprar estos paquetes perdidos
Para poder participar en la compra de los paquetes perdidos los clientes deben registrarse gratuitamente en la página web de King Colis. Para ello, se tiene que rellenar un formulario y, una vez completado, mostrar el comprobante al personal de recepción.
Además, existe la posibilidad de comprar un 'Fast Pass' por 15€ que permite evitar colas y acceder rápidamente a las zonas de venta en Porto Pi.
Qué puedes encontrar en los paquetes perdidos
Según informa King Colis en su página web, cada año se pierden millones de paquetes pedidos por internet. Esta empresa se encarga de recuperarlos y venderlos para darles una nueva vida, por lo que se pueden encontrar ropa, joyas, objetos de coleccionismo o tecnología de última generación.
Además, se pueden comprar estos paquetes desde su página web. Cuentan con cajas de 3 a 15 kilos, normales o premium, que van desde los 59,90 euros hasta los 309,90.
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