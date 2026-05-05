Desconvocan la huelga en el CEIP Son Pisà de Palma que arrancó tras la reincorporación del docente condenado Miquel Roldán

La asociación de padres y madres (APIMA) del CEIP Son Pisà de Palma ha decidido desconvocar a partir de este miércoles la huelga por la presencia de Miquel Roldán, el docente condenado por acosar a un exalumno menor de edad en 2021. Solo los alumnos de cuarto de primaria, que es donde el profesor está ocupando una plaza como sustituto interino, mantendrán las movilizaciones, que suman ya siete días.

Además, habrá algunas familias que ante la posibilidad de conciliar seguirán sin llevar a sus hijos al colegio ante la situación de inseguridad a la que se ven expuestos los menores. La desconvocatoria de la huelga, ha subrayado la Apima en un comunicado, llega en una jornada en la que el 30% de los 500 alumnos del centro no han acudido a clase.

No obstante, en ningún caso supone "el fin de la lucha" y se mantendrán las acciones pacíficas, una recogida de firmas a nivel nacional y diversas manifestaciones.

Los motivos que han llevado a esta decisión han sido, en líneas generales, el deseo de los menores de recuperar la vida escolar y su rutina aunque para ello tengan que acudir a clase con "miedo" y evitar que los alumnos -aunque estos días no se haya avanzado en el temario- queden en situación de desventaja frente al resto de estudiantes de Baleares.

A eso se le suma que el hecho de no llevar a los niños al colegio ha supuesto que muchas familias vivan una situación "estresante" por tener que conciliarlo con sus respectivos trabajos y la imposibilidad de reubicar a los 500 alumnos del centro en un espacio alternativo.

Esta última posibilidad solo se está barajando para los estudiantes de cuarto de primaria cuyas familias no se pueden hacer cargo de ellos durante todo el día.