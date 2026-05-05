El Café Barroco de Palma cierra para siempre: "El local seguirá con un nuevo proyecto"

Café Barroco echa definitivamente el cierre en Palma seis años después de que Cati Bonet se hicera cargo del clásico local, que se encuentra junto al Parc de ses Estacions. Sus pa amb olis y juegos de mesa ya son historia porque el relevo no ha llegado y el establecimiento se convertirá en un nuevo negocio de restauración con un enfoque diferente.

Hace dos meses, Bonet puso el negocio en traspaso con el deseo de encontrar un relevo que mantuviera la "esencia" del local, pero no ha llegado.

Seis años de "vida"

Han anunciado el cierre definitivo este miércoles en un sentido post: "Cerramos el Café Barroco. De verdad. Para siempre. Han sido seis años de caos, risas, estrés, locura, momentos increíbles y otros que… mejor no repetir. Pero sobre todo, han sido seis años de vida".

Han agradecido la confianza de los clientes, a los amigos, al equipo y a todas las personas que "aparecieron un día para echar una mano y se quedó en la historia... Habéis hecho que este sitio fuera mucho más que un bar".

"La culpable de todo esto fui yo... pero la que hizo que saliera adelante fuiste tú", confiesa Cati, dedicándoselo a Àngels.

"Volvería a hacerlo contigo"

"Porque una idea loca la puede tener cualquiera. Pero quedarse, pelearla, sostenerla y convertirla en algo real… eso no lo hace cualquiera", subraya y añade: "Gracias por aguantar, por confiar, por no soltar cuando era fácil hacerlo. Por todo lo que hemos vivido… lo bueno y lo no tan bueno. No sé si repetiría el camino…pero sí sé que lo volvería a hacer contigo".

También confirma que el local seguirá adelante con un nuevo proyecto, pero que su etapa y el Café Barroco "termina aquí".

"Y nos vamos tranquilas. Con la sensación de haber hecho algo muy bonito. Gracias por acompañarnos en esta historia. De corazón… gracias por todo", se despiden después de encargarse durante seis años de un clásico de Palma.

Historia del Café Barroco

Son 36 años de bar -abrió en 1992- para público mayoritariamente local, “con gente de todas las generaciones, aquí se mezclan clientes de 70 años con jóvenes de 20”, dijo Cati en declaraciones en marzo a este diario, quien daba por cerrado un ciclo vital con este traspaso. “Ahora mismo estoy un poco cansada y tengo otros proyectos en mente que me atraen más”, contó. “Es complejo llevarlo sola, este es un negocio que lo pueden llevar bien dos personas”, agregó.

Bonet se hizo cargo del Café de la calle Margalida Caimari en octubre de 2020, en pandemia, cuando los responsables anteriores lo pusieron en traspaso. “Yo llevaba 20 años trabajando en agencias de viajes y con esto me tiré a la piscina”, confesó. “Cogimos el local, hicimos una reforma importante y reabrimos el 1 de julio de 2021 con la misma línea que los anteriores dueños”.