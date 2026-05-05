El Ayuntamiento de Palma reitera su voluntad de celebrar la verbena del Orgullo: "Existe margen suficiente"

El Ayuntamiento de Palma reitera su compromiso firme con la celebración de la programación del Orgullo LGTBI+ en la ciudad y su voluntad de que la verbena se lleve a cabo en colaboración con la entidad Ben Amics, tal y como ha venido sucediendo de manera habitual en años anteriores.

En este sentido, el Consistorio subraya que en ningún momento ha planteado la cancelación del evento y que, desde el inicio, ha trabajado con la previsión de desarrollar la totalidad de las actividades programadas, iniciando los correspondientes expedientes administrativos y trasladando a la entidad en diversas ocasiones que existía margen suficiente para completar la tramitación dentro de los plazos legalmente establecidos.

Por ello, el Ayuntamiento lamenta la decisión unilateral de Ben Amics de anunciar la cancelación de la verbena, así como la reiteración de esta postura pese a los contactos mantenidos y a las garantías trasladadas por parte del área de Igualdad de que el evento puede organizarse y ejecutarse dentro de los plazos previstos.

Expediente administrativo, en marcha

Cabe recordar que los contratos relativos a actividades de carácter educativo y formativo ya fueron iniciados y continúan su curso ordinario. En cuanto a las actividades festivas, el expediente administrativo también está en marcha conforme a los procedimientos habituales, en los que Ben Amics ha figurado tradicionalmente como entidad colaboradora. En este contexto, resulta necesario que la entidad confirme expresamente su voluntad de participar para poder continuar con la tramitación.

Con este objetivo, el Ayuntamiento remitió ayer un requerimiento formal a Ben Amics para que confirme si desea seguir participando como entidad colaboradora en la organización de la verbena, tras sus manifestaciones públicas insistiendo en la cancelación.

Dicho requerimiento, que establece un plazo de diez días para su respuesta, no ha sido por el momento abierto ni contestado. Ante ello, Cort señala que la falta de respuesta impide avanzar con normalidad en el procedimiento administrativo y puede provocar retrasos innecesarios.

Reunión

Asimismo, desde el área de Igualdad se ha convocado a la entidad a una reunión este miércoles, a la que asistirá la teniente de alcalde de Igualdad, Lourdes Roca, con el fin de trasladar nuevamente el compromiso municipal de llevar a cabo la celebración, presentar un plan de trabajo con plazos concretos y reiterar la necesidad de mantener la colaboración habitual para garantizar el desarrollo íntegro de la programación del Orgullo.

En relación con los plazos, el Ayuntamiento indica que, si el procedimiento continúa según lo previsto, la contratación vinculada al evento podría quedar resuelta entre finales de mayo y principios de junio, existiendo además margen suficiente para subsanar posibles incidencias dentro del proceso, teniendo en cuenta que la celebración del Orgullo es el próximo 28 de junio.

Cabe recordar que, tras la publicación de la contratación, las empresas disponen de un plazo aproximado de diez días para presentar ofertas, tras lo cual el Consistorio puede proceder en el plazo de una semana a su revisión y adjudicación mediante contrato menor.

El Ayuntamiento recuerda que incluso en eventos de gran complejidad organizativa, como la Revetla de Sant Sebastià, los procesos de contratación se han resuelto en numerosas ocasiones en plazos ajustados, lo que evidencia la capacidad municipal para garantizar la celebración de este tipo de eventos dentro del marco administrativo establecido.

En este contexto, Cort considera que no concurren circunstancias que justifiquen la negativa a participar en la organización de la verbena en Palma, especialmente teniendo en cuenta que desde el primer momento se ha trasladado la voluntad del Ayuntamiento de celebrar dicha fiesta, así como la existencia de margen suficiente para su celebración.

Celebrar la verbena

El Ayuntamiento de Palma insiste en que su voluntad ha sido desde el primer momento la de celebrar la verbena del Orgullo en la ciudad, en colaboración con Ben Amics, y reitera su disposición al diálogo y al trabajo conjunto para garantizar, un año más, el éxito de esta convocatoria.

Noticias relacionadas

Asimismo, Cort manifiesta, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, su apoyo al colectivo LGTBI+, y reitera que en ningún momento, durante el proceso de tramitación, se ha planteado la supresión de ninguna actividad o acto relacionado con la programación de este año.