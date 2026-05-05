El Ayuntamiento de Palma finaliza la limpieza y mejora del vestíbulo de Cort

El Ayuntamiento de Palma, a través del área de Infraestructures, Accessibilitat i Polígons Industrials, ha finalizado las actuaciones de limpieza y mejora del zaguán de Cort, ejecutadas en dos fases con un presupuesto total de 316.000 euros.

La intervención ha permitido poner en valor este espacio emblemático mediante la limpieza integral de los muros de piedra de la escalera, el tratamiento del techo y de los elementos de madera, así como la mejora general del lucernario y del conjunto del zaguán.

En concreto, los trabajos han incluido la limpieza de los muros de piedra mediante técnicas de aire a presión y aspiración controlada, la limpieza y tratamiento con aceites naturales de los artesonados y paramentos de madera del lucernario y del distribuidor de la segunda planta, la sustitución del pavimento en la zona de mayordomía, y el macizado del tragaluz en este mismo ámbito.

El vestíbulo de Cort tras la intervención. / Cort

Asimismo, se ha llevado a cabo la restauración de la carpintería y de los acabados exteriores de madera, así como la limpieza y reposición de los vidrios del lucernario.

La actuación también ha permitido ordenar y despejar el espacio bajo la escalera mediante la eliminación de dos habitáculos, contribuyendo a una mayor amplitud visual y a la mejora de la percepción del conjunto arquitectónico.

Retirada de cables y canaletas

Del mismo modo, se han retirado cables y canaletas, integrándolas de forma más adecuada en el entorno del edificio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Palma continúa avanzando en la conservación y mejora de los edificios municipales, contribuyendo a preservar su valor patrimonial y a embellecer la imagen del inmueble consistorial.