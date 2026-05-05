Alumnos y familias del Aina Moll volverán a 'ocupar' la calle junto al colegio para reivindicar su cierre al tráfico

La comunidad educativa del colegio Aina Moll, el AFA y la asociación de vecinos de Porta de Santa Margalida volverán a movilizarse este viernes en Palma para reclamar el cierre definitivo al tráfico de la calle situada frente al centro escolar. La protesta se enmarca en la campaña europea Streets for Kids, impulsada por Clean Cities Campaign, y busca reivindicar entornos escolares "seguros y saludables".

La jornada, convocada bajo el lema "Quina plaça volem?", se celebrará el 8 de mayo entre las 16.30 y las 19.00 horas en la plaza de los Patines y supondrá el corte temporal de la vía que pasa ante el colegio. Sin embargo, los organizadores subrayan que la reivindicación va más allá de una acción puntual. "No queremos que sea solo por un día", advierten, ya que su objetivo es lograr un cierre permanente para transformar este espacio en una zona "segura, sin humos y abierta a la infancia de manera permanente".

Esta acción ciudadana se realizará el viernes 8. / DM

Talleres, gimcana y recogida de firmas

Durante la tarde se organizarán actividades deportivas, juegos populares, talleres creativos, una gimcana, cuentacuentos y una recogida de firmas para pedir formalmente al Ayuntamiento de Palma el cierre estable de la calle al tráfico motorizado. La convocatoria incluirá también el certamen "Quina plaça volem?", en el que los niños podrán imaginar y plasmar cómo quieren el futuro de su barrio.

La iniciativa retoma una experiencia que ya tuvo una gran acogida hace dos años. Ahora, familias y vecinos vuelven a unir fuerzas para insistir en una demanda que consideran clave para mejorar la seguridad, la salud y la calidad del espacio público en torno al colegio.