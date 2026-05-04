Vladi, el barbero que conquistó a los jugadores del Mallorca: "Recuerdo cómo Valjent traducía el peinado que querían sus compañeros"

Los jugadores del Mallorca han confiado durante años en Vladi Pérez para su corte de pelo. "No sé si el primer futbolista que vino fue Pedraza o Raíllo. Todo fue muy seguido. La misma semana le corté a los dos", cuenta el barbero, que resiste en las galerías de la Plaza Mayor de Palma.

De Segunda B a Primera División

"Me contactaron porque me vieron por redes sociales y creo que continúan conmigo más por la persona que por el corte de cabello porque el nivel de las barberías en Mallorca es muy alto", explica y añade: "Cuando vinieron por primera vez solo llevaba unos meses cortando el pelo. Uno de los choques fue cómo tratarles porque fue un cambio grande".

Cuando comenzaron a acudir a su barbería, el club estaba en Segunda División B y el ambiente era muy familiar: "Iba con ellos de arriba a abajo". En estos casi diez años el Mallorca se ha asentado en Primera División y también ha jugado una final de la Copa del Rey.

Valjent traducía a sus compañeros

"Quedaba con la familia de Pedraza, Salva Sevilla tenía un carácter más reservado, pero teníamos buena conexión, Martin Valjent al principio es un poco cerrado y tienes que estar en su núcleo para que te coja confianza y a Dominik Greif le paró el idioma. Se pensaban que era muy serio y era por eso. Como no lo hablaba bien, le daba vergüenza", apunta sobre algunos de sus clientes.

El idioma, que pudo ser una barrera con algunos de los jugadores recién llegados, no lo fue porque Martin Valjent hizo, algunas veces, de traductor: "No había forma de entenderlos porque algunos, como Ante Budimir, mezclaba italiano con inglés. Martin, que fue de los primeros en aprender el idioma, los traducía".

Ádemás de al delantero croata, hizo lo mismo con Matthew Hoppe, Sedlar y Trajkovski. "También le corté el pelo a un brasileño que venía de la Liga Rusa y que tenía que fichar por el Mallorca. Hace ya varios años de esto. No pasó la revisión médico y se fue a un equipo de la Liga Portuguesa", recuerda.

Viaja cada dos semanas para cortarle a Budimir

La confianza que tienen en Vladi es muy grande. Un ejemplo es el caso de Ante Budimir que, aunque juega con Osasuna desde 2020 tras solo estar un año y medio en la isla, le llama cada dos semanas para cortarle el pelo. "Cuando juegan fuera, en cada salida me llama. Es como familia. Cuando he tenido malos momentos y problemas personales, siempre ha estado allí. Tenemos esa conexión y hablamos de la familia y no de cosas del fútbol", señala.

Vladi posa con la camiseta de Budimir de Osasuna. / B. Ramon

La razón por la que le sigue llamando a pesar de estar en Pamplona es sencilla: "Me contó que su preocupación es jugar al fútbol. La cabeza no puede ser uno de ellos. Se ha cortado el pelo en otros sitios, pero no le gusta. Sé dónde tiene el chichón y lo que le gusta, es muy personalizado. Hay personas que músicos que se llevan a sus barberos para las giras y los futbolistas también lo hacen, es una cosa muy personalizada. El que tiene dinero no le preocupa pagar por el servicio. Su preocupación es su imagen. Y el tiempo que estés pendiente de eso vale dinero y para ellos no es un problema".