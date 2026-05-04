Inmovilizados entre 50 y 80 autobuses de la EMT de Palma cada día por averías

La plantilla de la EMT ha vuelto a alertar del elevado nivel de averías que sufre la flota de autobuses urbanos de Palma, con entre 50 y 80 vehículos inmovilizados diariamente en las cocheras por problemas mecánicos. La denuncia sindical, avanzada este lunes por la Cadena Ser, apunta a las consecuencias en el servicio porque la falta de buses circulando se traduce en retrasos y cambios de vehículos en líneas de alta demanda.

La flota de la EMT de Palma suma unos 255 autobuses, por lo que entre 50 y 80 vehículos parados es un porcentaje importante y, apuntan los representantes de los trabajadores, obliga a dejar conductores en espera durante horas sin poder iniciar su turno por no tener un vehículo disponible. También señalan que algunas rutas se están prestando con autobuses de menor capacidad, incluso en líneas muy utilizadas, lo que provoca saturación desde las primeras paradas.

Durante abril, añaden, al menos 40 servicios quedaron sin cubrir, mientras otros circularon fuera de hora.

La representación sindical también advierte de un déficit de personal. En el último año se habrían jubilado alrededor de 30 conductores, al tiempo que la EMT ha incrementado en unos 20 los servicios diarios. A ello suman que el taller no logra absorber todo el volumen de reparaciones y que su actividad disminuye los fines de semana, lo que agrava la acumulación de autobuses fuera de circulación.

A la espera de los nuevos buses eléctricos

El Ayuntamiento de Palma considera que esta problemática es "provisional" y recuerda que la incorporación de los nuevos autobuses eléctricos a la flota resolverá esta situación. En este sentido, señala que trece de estos nuevos vehículos ya están en Palma y están en proceso de matriculación y de dotarse con los sistemas de la EMT.

Asimismo, en Cort señalan que la próxima semana llegarán otros cinco de estos autobuses. Finalmente, indican que, pese al elevado número de vehículos fuera de circulación, no se llega a los cerca de noventa que llegaron a estar en las cocheras cuando se inició la presente legislatura.