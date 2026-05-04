Denuncian que el Ayuntamiento niega al IES Politècnic de Palma el uso del teatro Maruja Alfaro para su última graduación

La Assemblea de Docents del IES Politècnic ha denunciado que el Ayuntamiento de Palma ha denegado al instituto el uso del teatro Maruja Alfaro para celebrar su última graduación antes de transformarse en un centro de Formación Profesional. El colectivo enmarca esta decisión en lo que considera "la continuación de los ataques" a la comunidad educativa de este centro por parte del Govern y del Consistorio palmesano.

Critican que la negativa de Cort no tiene justificación porque este teatro municipal "no tiene actividades programadas" en ninguna de las fechas que el centro ha propuesto al Ayuntamiento. Según explica la Assemblea de Docents, el director del IES Politècnic solicitó hace unas semanas la cesión del teatro Maruja Alfaro, en la calle Sant Magí, para celebrar este acto de final de curso. En la petición planteó varias fechas posibles —22, 23, 25, 26, 29 o 30 de junio— y además se mostró "flexible" con respecto a esta circunstancia.

Sin embargo, lamentan los docentes, la solicitud ha sido rechazada en dos ocasiones. El motivo alegado por Cort ha sido la "no disponibilidad de los espacios los días solicitados", una justificación que la asamblea rechaza de plano. Según denuncia, "no hay actividades programadas en las fechas propuestas en los lugares propuestos" y, por tanto, "los motivos argumentados por el Ayuntamiento son, sencillamente, falsos ya que no se corresponden con la realidad".

Denuncian un "trato despectivo"

La Assemblea considera que el IES Politècnic está recibiendo "un trato despectivo" pese a ser una institución "puntal e histórica" de la educación en Palma. También asegura que no entiende cómo una petición que califica de inocua, como es utilizar un espacio público para la graduación de un instituto público "en extinción", haya sido denegada "sin ninguna argumentación legítima".

Ante esta situación, el colectivo reclama al Ayuntamiento que rectifique y permita que el alumnado celebre "con dignidad" el final de su etapa educativa en alguno de los espacios públicos solicitados por la dirección del centro "en las formas y los tiempos adecuados".

Asimismo, este colectivo ha reiterado sus críticas a la conselleria de Educación por desmantelar su actual oferta educativa "desoyendo las peticiones de familias y docentes y provocando el desplazamiento de 300 alumnos y más de 40 profesores".