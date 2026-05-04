Ben Amics reta al Ayuntamiento de Palma a organizar su propia verbena del Orgullo: "Nos tendrán enfrente"

"Si el Ayuntamiento de Palma, a nuestras espaldas, decide unilateralmente organizar la verbena, nos tendrán en frente". Con esta advertencia, la asociación Ben Amics ha anunciado la cancelación de la tradicional verbena del Orgullo, denunciando "obstáculos constantes" e "inoperancia" por parte del Ayuntamiento, al que acusa de haber bloqueado el proceso administrativo necesario para celebrar el evento en la vía pública.

Según la organización, la solicitud de ocupación de vía pública fue presentada el pasado 27 de enero. Sin embargo, aseguran que durante meses no recibieron respuesta institucional. En febrero enviaron un recordatorio, seguido de un nuevo correo en marzo que tampoco obtuvo contestación. No fue hasta abril cuando, afirman, el Ayuntamiento respondió.

Sin avances

En una reunión mantenida el 22 de abril, Ben Amics esperaba encontrar avances en la tramitación, así como definiciones sobre actividades, artistas y escenario. "Ni muchísimo menos", señalan. Según su versión, en ese encuentro se les comunicó que "ningún departamento municipal quería asumir la gestión de la ocupación de vía pública para la verbena del Orgullo".

Ante esta situación, la entidad lanzó un ultimátum: si en dos semanas no había avances, se verían obligados a tomar decisiones. El pasado lunes, aseguran, recibieron la misma respuesta: "no hay ninguna novedad, estamos en ello". Esto llevó a la organización a cancelar oficialmente el evento.

Cancelación definitiva

"Con mucho dolor y pesar, hemos tenido que cancelar una verbena que permitía a muchas personas del colectivo salir a la calle y celebrar en condiciones", han expresado. A su juicio, existe una "supuesta voluntad política falsa" y una estrategia para "asfixiar" su labor y posteriormente "apropiarse" del Orgullo por parte del Ayuntamiento de Palma.

Además, critican la falta de interlocución directa con responsables municipales. "La concejala no se ha dignado ni a mantener conversaciones telefónicas. No acudió a una reunión y no respondió llamadas", denuncian.

"Nos tendrán enfrente"

Ben Amics advierte de que no continuará "avalando al Ayuntamiento" en la organización del evento y lanza un mensaje contundente: "Si el Ayuntamiento de Palma, a nuestras espaldas, decide unilateralmente organizar la verbena, nos tendrán en frente", destacan.

En este sentido, la entidad mantendrá la celebración de la manifestación del Orgullo, aunque estudia cambiar el recorrido y concluir en Cort para denunciar lo ocurrido con la verbena y la gestión por parte del Consistorio.

Asimismo, la asociación insiste en la necesidad de "tener claros los hechos" y defiende el papel que ha desempeñado durante años en la consolidación del Orgullo en Palma.

El Ayuntamiento asegura que la tramitación sigue en marcha

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma niega haber suprimido actividades del Orgullo LGTBI+ de este año y asegura que la tramitación administrativa de los eventos "sigue su curso dentro de los plazos previstos", en respuesta a las críticas de Ben Amics.

En un comunicado compartido el pasado viernes, el Consistorio reiteró su "apoyo a todas las actividades vinculadas al Orgullo" y defendió que desde el área de Igualdad "se ha estado trabajando con normalidad" en la gestión de los expedientes necesarios para la celebración de los actos.

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Según el Ayuntamiento, las iniciativas de carácter educativo y formativo ya fueron iniciadas previamente y continúan su tramitación ordinaria. En cuanto a la verbena del Orgullo, señaló que el expediente comenzará a tramitarse a principios de esta semana, asegurando que existe margen suficiente para completar el proceso dentro de los plazos legales.