El barrio de Sant Agustí inaugura su reivindicado Casal de Gent Gran

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha inaugurado este lunes el nuevo Casal de Gent Gran de Sant Agustí, tras la reforma del edificio municipal ubicado en el parque de Los Leones, un equipamiento largamente reclamado. La intervención, que ha supuesto una inversión total de 264.624 euros, ha permitido adecuar el inmueble, que se encontraba en estado ruinoso, convirtiéndolo en un equipamiento moderno, accesible y funcional.

Las obras han incluido la redistribución interior mediante nuevos tabiques, la incorporación de aislamiento térmico para mejorar la eficiencia energética, la pavimentación de los espacios, la instalación de falsos techos y la renovación integral de las instalaciones de electricidad, fontanería, climatización y ventilación.

El edificio, con una superficie total construida de 306,22 m², se organiza en dos niveles —planta baja y entreplanta— y cuenta con dos locales: uno principal de uso polivalente y otro anexo destinado a almacén de utillaje y jardinería, ambos conectados mediante una rampa.

El alcalde Martínez y la regidora Roca descubren una placa. / Cort

Tras la reforma, el casal dispone de cuatro salas polivalentes conectadas entre sí en un espacio diáfano, destinadas a acoger actividades socioculturales, talleres y reuniones.

El nuevo casal estará abierto tanto a la Associació de Gent Gran de Sant Agustí como a otras entidades de personas mayores de Palma, "fomentando así la participación, el envejecimiento activo y la dinamización del barrio", ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Durante el acto, al que también han asistido la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, la directora general de Gent Gran, Àngels Dueñas, y representantes de las asociaciones de gent gran de la zona, Martínez Llabrés ha explicado que, aunque las obras se iniciaron en la anterior legislatura y finalizaron en 2023, el proyecto presentaba diversas deficiencias administrativas que dificultaban su puesta en funcionamiento.

Durante su intervención, el primer regidor ha destacado que "tras años de espera hemos podido desbloquear la situación y abrir este casal de gent gran, tan necesario y reivindicado por los vecinos de Sant Agustí y Cala Major".

En este sentido, el alcalde ha subrayado el compromiso del Consistorio con la mejora de los barrios y ha recordado las inversiones y nuevas infraestructuras que, en particular, se están llevando a cabo en la zona.

Entre ellas, ha destacado el plan de infraestructuras sociosanitarias impulsado junto al Govern de les Illes Balears, que contempla el futuro centro de día de Joan Miró. Este equipamiento contará con 30 plazas y un presupuesto de 2 millones de euros, y ofrecerá servicios de fisioterapia, atención médica y psicológica, así como programas de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

Asimismo, el alcalde ha recordado que recientemente se ha aprobado de forma inicial el proyecto de reforma del parque de la Voramar y la reurbanización de su entorno, con una inversión de 827.411 euros, que incluirá mejoras de pavimentación, accesibilidad, alumbrado, drenaje, zonas verdes y la instalación de juegos infantiles y mobiliario urbano.

En materia de movilidad, también se ha ampliado el recorrido de la línea L20 de la EMT hasta Sant Agustí, recuperando su itinerario original y mejorando la conexión con servicios esenciales, con una frecuencia de paso de 20 minutos.

Paralelamente, se han destinado más de 200.000 euros a otras actuaciones en el barrio, como el asfaltado de calles, la mejora del pavimento y la eliminación de barreras arquitectónicas, además de la instalación de juegos biosaludables en el parque de los Leones, la reposición de vegetación y otras mejoras en el parque Andreu Ferrer.

Otros nuevos equipamientos

Martínez Llabrés ha concluido destacando que "este equipo de Gobierno trabaja para dotar a todos los barrios de Palma de los equipamientos e infraestructuras necesarias para todos los colectivos, atendiendo sus reivindicaciones y mejorando la calidad de vida de los vecinos, con el objetivo de reforzar la cohesión social y territorial de la ciudad".

En este sentido, ha recordado la reciente inauguración de otros equipamientos también largamente reclamados, como Ses Cases de Son Ametler, así como el impulso de nuevos proyectos como el casal de Génova, cuyas obras están actualmente en marcha, o el de Es Pil·larí, cuya licitación está prevista próximamente, además de otros casales de barri previstos en zonas como Son Oliva o Can Pastilla.

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"Todas estas actuaciones responden a una hoja de ruta clara para mejorar los barrios de Palma, dotándolos de más servicios y más espacios de convivencia y participación", ha concluido el alcalde.