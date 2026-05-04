ARCA recurre la resolución del Gobierno sobre sa Feixina y denuncia un “uso político” del monumento

La asociación de defensa del patrimonio ARCA ha presentado un recurso administrativo contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que plantea la retirada del monumento de sa Feixina, en Palma. Del mismo modo, sostiene que la decisión “está vulnerando tanto la Constitución como la normativa de protección patrimonial vigente en Baleares.

ARCA también sostiene que el Gobierno Central “se olvida que el monumento ya fue contextualizado en 2010 mediante un acuerdo aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Palma durante el mandato de la exalcaldesa Aina Calvo”. En aquel momento, el pleno municipal, con el apoyo de PSOE, PP, Esquerra Unida, PSM, Verds y Unió Mallorquina, acordó “adaptar el monumento a la entonces Ley de Memoria Histórica” y convertirlo en un símbolo “contra las guerras y las dictaduras”.

Por este motivo, la asociación insiste en que el monumento no debe entenderse “como una exaltación franquista”, al que algunos partidos políticos han calificado durante años como un “barco asesino”. Según ARCA, el monumento fue levantado originalmente para “recordar a los más de 800 marineros fallecidos” tras el hundimiento del buque durante la Guerra Civil.

Además, recuerdan que hace años fueron “eliminados del monumento los elementos vinculados al franquismo”, como las inscripciones y símbolos de exaltación política. Por ello, consideran que el monumento ya cumple con los principios de la legislación.

Batalla judicial

La polémica sobre sa Feixina se reactivó durante el gobierno municipal formado por PSOE, MÉS y Podemos, cuando desde el consistorio se impulsó nuevamente la posibilidad de derribar el monumento. ARCA decidió entonces iniciar una batalla judicial para frenar su demolición y defender su valor patrimonial.

La entidad destaca que, finalmente, los tribunales terminaron dándole la razón y que el Consell de Mallorca acabó catalogando el monumento por su interés arquitectónico e histórico. ARCA subraya especialmente “el valor artístico de la pieza”, considerada uno de los pocos ejemplos de arquitectura art déco en Palma y obra del arquitecto Francisco Roca Simó.

Críticas a todos los partidos

ARCA también aprovecha el comunicado para criticar el “uso político” que, a su juicio, se ha hecho del monumento durante años desde distintos sectores ideológicos. La asociación recuerda que, durante anteriores momentos de tensión sobre el futuro de sa Feixina, “algunos partidos ultraconservadores utilizaron el espacio para celebrar actos políticos e incluso exhibir banderas preconstitucionales”. Estas actitudes, según la entidad, tampoco ayudan a “preservar la neutralidad y el valor patrimonial del monumento”.

Por otra parte, ARCA también acusa a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de ignorar tanto las sentencias judiciales favorables a la conservación de sa Feixina como los acuerdos institucionales alcanzados en el pasado. “La destrucción del patrimonio es un síntoma de incivilización y barbarie”, señala la asociación, dejando claro que defender el monumento no supone rechazar la Ley de Memoria Democrática. Por ello, ARCA reclama que se deje de utilizar sa Feixina como un elemento de confrontación política y pide a todas las formaciones que prioricen el consenso y la protección del patrimonio histórico.