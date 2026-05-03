Las Galerías Velázquez de Palma esperan un nuevo futuro: un mallorquín compra más de una quincena de locales

El nuevo futuro de las Galerías Velázquez de Palma está más cerca. Un particular mallorquín compra más de una quincena de locales y solo dos continúan manteniendo la actividad habitual de los últimos años: el Bar Las Niñas y la Peluquería Ebony. El resto de los espacios permanecen cerrados desde hace ya varios años. El incendio de 2022 fue el último empujón para que terminaran de cerrar todos los locales del interior después de que en los años 70 disfrutaran de una situación esplendorosa.

A pesar del escenario desolador que arrastran desde hace unos años, su futuro puede cambiar en breve. Aunque nadie sabe qué sucederá, en el barrio los comerciantes y vecinos especulan con la apertura de un posible supermercado o incluso un gimnasio.

Cierre de las Galerías

El Bar Las Niñas, que abre en horario de oficina de lunes a viernes, es un clásico de las zona. En las horas puntas es complicado encontrar una mesa para tomarse un descanso durante la jornada laboral. «Nos da igual que las Galerías estén abiertas o cerradas, no nos afecta en nada», asegura la propietaria del local y añade: «A raíz del incendio se cerraron locales. La evolución ha ido cada vez a menos».

El incendio se produjo en septiembre de 2022 y la gravedad fue tal que tuvieron que desalojar, por precaución, a varios residentes.

Barrera bajada en la entrada por el Carrer de la Volta de la Mercè. / B. Ramon

En el centro de Palma

La entrada principal a las Galerías Velázquez está en una de las pocas calles totalmente peatonalizadas del centro de Palma. Reciben el mismo nombre que la calle y están en una ubicación privilegiada a tan solo unos pasos del Mercat de l’Olivar y en una zona donde todavía viven muchos residentes locales. Es un lugar que atrae a muchos oficinistas y profesionales que trabajan en los despachos, sobre todo durante las mañanas, ya que están en uno de los epicentros más productivos de la ciudad.

Las galerías comerciales, que se pusieron de moda durante un tiempo, viven un periodo de decadencia en el centro de Palma. De las cuatro que hay en pocos metros: Avingudes, Velázquez, Plaça Major y Els Geranis, solo las últimas mantienen la actividad, aunque también son las únicas que se encuentran al aire libre. Las otras o son subterráneas o difícilmente obtienen algún rayo de luz natural y, poco a poco, han ido echando la barrera a pesar de encontrarse en lugares céntricos con mucho movimiento diario.

Época esplendorosa

De las que están cerradas, las Galerías Velázquez son, quizás, las que mejor han funcionado durante muchos años. «En 1972, que ya empecé a trabajar en esta calle, estas Galerías estaban siempre a tope. Había cola para entrar. Recuerdo que había dos tiendas que vendían hilos y siempre estaban llenas. También, en la entrada por el Carrer Sant Felip Neri había un establecimiento que hacían vestidos de comunión que eran un gran reclamo. El de mi hermana se lo hicieron allí», recuerda con una mirada nostálgica Francisca, la propietaria de Gomex, un establecimiento emblemático del Carrer Velázquez especializado en alfombras, manteles y telas de llengües, que abrió en 1954.

Uno de los momentos importantes, a nivel comercial, que recuerda Francisca fue también la llegada de las Galerías Preciados a Palma, que fue a finales de 1974: «Se notó. También creó mucha expectación. Incluso una dependienta de la tienda pidió permiso para ir a la inauguración». Dos décadas después, El Corte Inglés se hizo con el espacio.

Relevo Generacional en el pequeño comercio

La época esplendorosa de las Galerias Velázquez se recuerda muy lejana. «Cuando la gente que tenía locales de toda la vida se fue jubilando comenzó la cuesta abajo del espacio. Había tiendas de ropa de mujer, de niños, zapaterías, había un lugar que vendía hilos muy reconocido... Diría que fue sobre el 95», recuerda Isabel Pomar, la propietaria de Tot Moda, tienda que está abierta en el Carrer Velázquez desde hace 42 años.

La fecha que da Pomar coincide con la llegada de El Corte Inglés a la Avinguda Alexandre Rosselló, que en septiembre de 1995 abrió sus puertas, sin embargo cree que fue bueno para el comercio de la zona: «Fue buena porque ahora es más centro esto que la zona de Jaume III».

Traslado a Calle Manacor

Francisco Martínez, propietario y fundador de Viajes Fama junto a su hermano, fue uno de los últimos que se marcharon. «Abrimos en 1986 y, en 2022, decidimos buscar un sitio por la zona. Cuando nos marchamos ya había muchos locales y sigue abandonado. No sé por qué no hacen nada», explica en su oficina que se encuentra al principio del Carrer Manacor.

«Es una pena que esté así. Cuando abrimos estuvo muy bien porque había tiendas muy variadas, era como un mini Corte Inglés. Había locales que vendían bisutería, zapatos, bolsos, ropa, barberías, hasta una óptica», recuerda mientras añade: «No nos quedaba otra. El espacio iba cada vez a menos».

Declive visible

De las tres entradas que tiene solo a la que se accede a través del Carrer Velázquez permanece abierta, pero solo un tramo porque no se puede por acceder por completo. El Bar Las Niñas ocupa una parte del pasadizo y, al llegar a la Peluquería Ebony, que ofrecen servicios de extensiones, trenzas o venta de pelo natural y sintético, acaba la parte de las galerías que están abiertas porque hay echada una barrera.

El aspecto de las dos siguientes entradas habla del declive que arrastran. Bordeando hacia el final de la calle y girando hacia la Volta de la Mercè, la barrera está bajada. Desentona en una vía cada vez más transitada y que mantiene el comercio tradicional además de añadir, desde hace unos años, Ramen Otaku, que es uno de los grandes reclamos de la comida japonesa en Palma.

La siguiente vía para acceder a las Galerías Velázquez está en el carrer de Sant Felip Neri donde la dejadez impera. El cartel roto, las plantas que crecen y la barrera llena de grafitis explica por sí solo el presente descuidado del lugar. Esta entrada es la que está más cerca del Mercat de l’Olivar, a unos escasos cien metros, del acceso por el Carrer de Josep Tous i Ferrer. Comparte calle con la elegante tienda de moda Company y la antigua Cofradía Sacramental de Nuestra Señora de Belén.

Las Galerías Velázquez esperan una nueva oportunidad para volver a brillar, que puede llegar muy pronto.