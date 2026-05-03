Las Galerías de Avenidas de Palma: de fracasar con un centro gastronómico a casi acoger la FNAC

El pasado reluciente de las Galerías de Avenidas de Palma queda ya muy lejano. Disfrutó durante algunos años de cierto éxito, pero se difuminó. Solo hay barreras. Bueno, y un cartel de Se Alquila para uno de los locales del interior, donde la mayoría están cerrados. Y eso que están en una ubicación privilegiada, en frente de El Corte Inglés, en uno de los lugares más céntricos de la ciudad.

Propuestas que fracasaron

Se intentaron revitalizar en 2013 con la apertura del centro gastronómico Da Vinci, pero fue un efímero intento de revitalizar un espacio que llevaba años abandonado a su suerte.

Hasta FNAC, que actualmente se encuentra en el Carrer Sant Miquel, intentó instalarse allí, aunque no lo pudo hacer por razones urbanísticas.

Interior de las Galerías de Avenidas. / B. Ramon

Proyectos futuros

Uno de los locales más representativos de estas galerías es el Café Terminal. El propietario pide que se haga algo: «Claro que nos afecta que estén cerradas, si hubiera un supermercado habría más movimiento».

Hay alguno locales que tienen actividad como una notaría o un colegio de ingenierios, pero es insuficiente para revitalizarlas.

Complicaciones para abrir

«Hay un movimiento para intentar reabrir las galerías, pero a nivel comunitario es difícil. Hay un poco de disputa entre los propietarios de los locales y los de las viviendas», explica el administrador de la finca.

Añade también las dificultades que existen para que haya una solución a corto plazo, que se antoja laboriosa: «El problema es que son locales pequeños y hay una propuesta de intentar alquilarlos juntos. Una de las complicaciones que hay es que dentro de las galerías hay un espacio comunitario».

Barreras en la calle Josep Anselm Clavé. / B. Ramon

Sinhogarismo en Palma

Hace menos de un año y medio se vieron obligados a instalar barreras para evitar que el sinhogarismo creciera: «Se pusieron porque había indigentes que dormían allí. Llegaron a hacer cabañas y era un despropósito, había un campamento de indigentes que se drogaban a la vista y estaban en una zona privada».

Las Galerías de Avenidas son otro de los ejemplos de que este modelo negocio ha dejado de ser atractivo en Palma.