El Govern invierte 150.000 euros en la reforma de la oficina de información de la Intermodal

El Consorci de Transports de Mallorca ha adjudicado el contrato para la reforma de la oficina del servicio de información al usuario de la Estación Intermodal de Palma. Esta es una de las mejoras de la reforma de la estación que está efectuando el Govern en esta infraestructura, por primera vez en veinte años, con un presupuesto global de 3,6 millones de euros sin IVA. La actuación permitirá transformar la actual oficina de atención al usuario en un nuevo espacio más amplio, cómodo y funcional, con mostradores adaptados a diferentes alturas y zonas de espera mejoradas. El presupuesto de la reforma de la oficina de información es de 150.497 euros.