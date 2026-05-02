Andrés Morey Navarro, abogado: «Los conciertos del Coliseo Balear violaron la intimidad del domicilio de los vecinos»

Andrés Morey Navarro (Valencia, 1967) es el abogado de los vecinos del Coliseo Balear en el contencioso que ganaron a Cort, por la tortura acústica de los conciertos nocturnos. A principios de siglo fundó la asociación ‘Juristas contra el ruido’.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Por qué se hizo abogado?».

De veraneo en Denia, unos operarios empezaron a talar arbitrariamente las tuyas en nuestra propiedad, con la excusa de que por allí iba a pasar una carretera. Me quedó la sensación de que «quiero defenderme y que no me tomen el pelo».

¿Es importante el triunfo del Coliseo Balear, veinte años después?

Todos estos triunfos son importantes, porque está proliferando el uso de recintos públicos para celebrar conciertos al aire libre sin contar con los vecinos. Se disparan los festivales en la playa como el que llevo ahora, también en la Ciudad de las Artes de Valencia o en la Plaza España sevillana. «Me cedes el espacio y me codeo con las autoridades en un marco incomparable».

¿Qué proporción de sentencias favorables consiguen?

Varía mucho y no es un gran momento, porque no llegamos al ochenta por ciento y hemos alcanzado el noventa. Los jueces expertos se jubilan y son sustituidos por otros no tan formados.

Lo ideal es topar con un juez que haya sufrido el ruido.

Efectivamente. Como decía un famoso jurista, de nada sirve que tengas el corpus jurídico en tu cabeza. Si no conoces la injusticia, no puedes aplicar la justicia. Y añadía también que cuando defiendes a uno, defiendes el derecho de todos.

Ustedes atacan por los Derechos Fundamentales.

Porque buscamos el camino más rápido y eficaz para acortar el proceso. Los Derechos Fundamentales son los mismos que los Humanos, y quedan establecidos en la Constitución. Vida, igualdad, privacidad... Los conciertos del Coliseo Balear violaron la intimidad del domicilio de los vecinos.

El único recurso de la mayoría de vecinos consiste en aguantarse.

Porque el procedimiento no es agradable para nadie. Soportas los ruidos, te has de enfrentar a empresas o instituciones poderosas, cuesta un dinero y tienes la incertidumbre de si vas a ganar. La batalla contra el ruido entre ciudadanos y administraciones públicas es David ante Goliat.

¿Los asistentes a conciertos también tienen derechos?

Vamos a ver, se trata de la confrontación entre el derecho al ocio y el derecho a la intimidad y el descanso. El primero queda supeditado al segundo, que se halla en la cúspide del ordenamiento.

Interponer un contencioso parece una montaña para los ciudadanos.

El Derecho Administrativo es muy complejo para todos, por eso no abundan los especialistas. Y si lo complicas con la contaminación acústica, más difícil todavía, yo llevo treinta años.

La indemnización del Contencioso no alcanza a los gastos incurridos.

Porque si pides indemnizaciones desproporcionadas, corres el riesgo de que te impongan unas costas altísimas. Pedimos modestamente lo aceptable por los tribunales, lo suficiente para pagar el juicio. Además, los vecinos no buscan dinero sino una solución, descansar y no tener ruidos.

Cort se refugia en la falta de medios.

Esto ya es una excusa grave, porque debemos partir de que si la Administración se atribuye competencias, debe contar con medios para obligar a cumplirlas. Así ocurre por cierto con las zonas de bajas emisiones, donde se efectúa un despliegue impresionante de señalización o cámaras. En cambio, para el ruido no hay medios.

Balears, campeona mundial del ruido, tiene una Ley de Contaminación Acústica.

Me la he estudiado, porque di clases a las policías locales de Palma, Maó y Ibiza. La ley no está mal, pero no se aplica.

¿Pueden celebrarse corridas de toros en el Coliseo Balear?

Sí, sí, sí. Nunca ha sido nuestra intención impedir toda actividad en el Coliseo. El público taurino genera decibelios, puede haber una pequeña banda de música, pero en ningún caso se alcanzan los niveles que hemos denunciado en acontecimientos musicales. Además, las corridas son normalmente en horario diurno y esporádicas. Aquí estamos hablando de 27 conciertos en seis meses.

Los vecinos del Bernabéu han servido de modelo.

Los lleva ante los tribunales un miembro de nuestra asociación. Ahora mismo tengo la querella del Bernabéu sobre la mesa, para plantear otra contra la Generalitat valenciana en la Ciudad de las Artes.

¿No cansa dedicarse a un solo asunto jurídico?

Pues fíjate, empecé siendo un todoterreno, aunque me especialicé en Administrativo. Un día me dio una amnesia por estrés, me quedé completamente en blanco. Por suerte no me encontraron nada, pero me concentré en el ruido, son menos causas.

Andrés Morey suena mallorquín.

Porque tengo familia mallorquina. Mi bisabuela era la poetisa Ana Villalonga, teníamos casa en La Bonanova junto a la de Camilo José Cela. Acabamos en Valencia por la Guerra Civil.