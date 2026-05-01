Ben Amics estalla contra el Ayuntamiento de Palma tras la cancelación de la verbena del Orgullo: "Para la Feria de Abril sí que sacan tiempo"

Palma se quedará este 2026 sin uno de los actos centrales del Orgullo. La asociación LGTBI+ Ben Amics ha anunciado la cancelación de la verbena prevista para el mes de junio. Jan Gómez de Ben Amics ha denunciado la "falta de voluntad” y la "incompetencia” del Ayuntamiento de Palma en la organización del Orgullo, tras la cancelación de la verbena prevista.

Gómez ha asegurado que la entidad lleva "un par de años encontrando dificultades y obstáculos" para sacar adelante la celebración, que organizan desde 2014, cuando se aprobó la normativa que obliga a las pequeñas entidades a coordinarse con el Consistorio para poder realizar actividades en la vía pública.

Según ha relatado, la edición del año pasado ya estuvo marcada por los problemas. "Fue muy difícil sacarla adelante, incluso con obstáculos que nos puso el propio Ayuntamiento", ha señalado. En ese sentido, ha añadido que semanas antes del evento aún no contaban con contratos de escenarios, artistas o personal técnico, y que Cort empezó la difusión del acto un día antes del evento.

Para este año, la situación ha sido"“surrealista". La entidad presentó toda la documentación a finales de enero, pero asegura no haber recibido respuesta en los meses posteriores. "En febrero tampoco, en marzo tampoco. Ante ese silencio, que no es casual, emitimos un primer comunicado hace dos semanas advirtiendo de que el Orgullo estaba en riesgo", ha indicado.

Según explica la entidad, no fue hasta el pasado 22 de abril, 85 días después del primer intento de coordinación, cuando el consistorio convocó una reunión para abordar el evento. El encuentro, sin embargo, se celebró sin la presencia de la regidora responsable y sin una planificación concreta, a tan solo 67 días de la fecha prevista para la celebración.

No fue hasta la semana pasada cuando, según Gómez, recibieron una llamada de la Dirección General de Igualdad. "Se presentaron sin tener nada cerrado. Después de más de dos meses desde que lo solicitamos, no hemos tenido tiempo para organizarlo", ha criticado.

Gómez ha defendido que el Orgullo debería ser "una celebración consolidada y garantizada cada año", y ha denunciado un trato desigual respecto a otros eventos: "Mientras nos dicen que no hay técnicos, vemos cómo sacan tiempo para organizar otras celebraciones como la Feria de Abril con agilidad y eficiencia"

En esta línea, ha cuestionado las prioridades del Ayuntamiento: "No entendemos cómo una celebración como el Orgullo, con contenido en derechos, encuentra tantas trabas, mientras otras se sacan adelante sin problemas".

Gómez también ha alertado del impacto social de la cancelación, especialmente entre los jóvenes: "Hay muchas personas que no tienen espacios seguros para socializar o salir del armario. El Orgullo es uno de esos lugares donde se atreven a hacerlo".

Desde la entidad consideran que la cancelación supone un retroceso para el colectivo LGTBI+ en Mallorca y critican la falta de prioridad en las políticas públicas de igualdad y diversidad. En este sentido, también apuntan a la supresión en 2025 de los talleres de diversidad sexual y de género del programa PalmaEduca como otro ejemplo de esta tendencia.

Pese a la cancelación de la verbena, Ben Amics confía en que las actividades de sensibilización previstas para el mes de junio puedan llevarse a cabo con normalidad. Asimismo, hace un llamamiento a otros ayuntamientos de la isla para colaborar en la organización de iniciativas que garanticen la visibilidad del colectivo durante las celebraciones del Orgullo.