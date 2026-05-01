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El Ayuntamiento de Palma niega haber cancelado actos del Orgullo y asegura que la tramitación sigue en marcha

El Ayuntamiento de Palma niega haber suprimido actividades del Orgullo LGTBI+ de este año y ha asegurado que la tramitación administrativa de los eventos "sigue su curso dentro de los plazos previstos", en respuesta a las críticas de Ben Amics.

Manifestación del Orgullo del año pasado

Manifestación del Orgullo del año pasado / M. Mielniezuk

Redacción Palma

Palma

El Ayuntamiento de Palma niega haber suprimido actividades del Orgullo LGTBI+ de este año y ha asegurado que la tramitación administrativa de los eventos "sigue su curso dentro de los plazos previstos", en respuesta a las críticas de Ben Amics.

En un comunicado, el Consistorio ha reiterado su "apoyo a todas las actividades vinculadas al Orgullo" y ha defendido que desde el área de Igualdad "se ha estado trabajando con normalidad" en la gestión de los expedientes necesarios para la celebración de los actos.

Según el Ayuntamiento, las iniciativas de carácter educativo y formativo ya fueron iniciadas previamente y continúan su tramitación ordinaria. En cuanto a la verbena del Orgullo, ha señalado que el expediente comenzará a tramitarse "a principios de la próxima semana", asegurando que existe margen suficiente para completar el proceso dentro de los plazos legales.

Asimismo, el equipo de gobierno sostiene que ha mantenido "en todo momento" una línea de diálogo con Ben Amics, con el objetivo de sacar adelante la programación de este año. Tras el comunicado difundido por la entidad, el Ayuntamiento afirma que volvió a contactar con sus representantes para trasladarles que se sigue trabajando en la organización de las actividades.

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En este sentido, el Consistorio insiste en que continuará colaborando con la asociación para garantizar que la programación del Orgullo, que incluye actos sociales, culturales, educativos y lúdicos, "se desarrolle íntegramente" en la presente edición.

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