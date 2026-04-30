Sa Feixina vuelve a tensar el pleno de Palma: "¿Condenan la dictadura franquista?"

El monumento de sa Feixina ha vuelto a tensar el pleno del Ayuntamiento de Palma. Tal como estaba previsto, se ha aprobado una moción de Vox con el apoyo del PP para llevar a los tribunales la orden del Gobierno de retirar el monolito erigido por el franquismo en los años 40. En el debate de la proposición la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, ha protagonizado una dura réplica dirigida a las dos derechas de Cort.

"¿Usted condena la dictadura franquista?", ha preguntado la concejala al portavoz de Vox, Fulgencio Coll. "¿El PP condena la dictadura franquista? ¿Usted la condena, señor Fidalgo?", ha interrogado al regidor de Urbanismo y Vivienda provocando el enfado de los aludidos.

"No la condenan y por eso quieren mantener un símbolo de la dictadura franquista", ha afirmado la concejala de Podemos, al tiempo que ha acusado al PP y Vox de "reescribir la historia del lado de los vencedores".

"Condeno todas las dictaduras", ha respondido Coll. "A la de un dictador que estuvo 38 años y al actual, Pedro Sánchez", ha añadido el regidor de Vox. "Ustedes viven de esto, de Hamás y del exterminio de Israel. ¿Dónde está su condena de ETA, Bildu o el GRAPO?", ha preguntado el concejal a Muñoz.

También ha defendido que "las piedras son historia" y no pueden ser responsabilizadas de los hechos del pasado.

El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha defendido la iniciativa de Vox al considerar que el Ejecutivo estatal está incurriendo en "un abuso de poder en toda regla". A su juicio, el Gobierno de España pretende "imponer su relato ideológico por encima de la ley, los jueces y los propios ciudadanos" y actuar al margen de resoluciones judiciales previas sobre el monumento. "¿Están con la ley o están con la imposición?", ha planteado durante su intervención.

Hay que recordar que esta semana el Ayuntamiento anunció que ha puesto un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno, por lo que el Consistorio defenderá la permanencia del monumento que hace un mes catalogó por la vía administrativa y judicial.

El PP, sin embargo, no ha aprobado el punto de la moción referente a la declaración de persona 'non grata' en Palma al Secretario de Estado de Memoria democrática.

Kika Coll: "Pueden ir a contemplarlo a un almacén"

Desde Més per Palma, Kika Coll ha sostenido que sa Feixina "sigue siendo un espacio de conflicto" y ha acusado a Vox de utilizar el monumento para provocar con actos políticos. La concejala ha recordado además que la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática "no plantea destruirlo, sino retirarlo del espacio público y depositarlo en un almacén municipal para que ustedes puedan ir a contemplarlo cuando tengan ganas".

El PSOE también ha cuestionado la posición del gobierno municipal. Xisco Dalmau ha sostenido que el Ayuntamiento debe adaptarse al nuevo marco normativo en materia de memoria democrática.

En el cierre del debate, Fidalgo ha insistido en que el Ayuntamiento no permitirá que se "pisotee la ley" mediante lo que ha definido como procedimientos contrarios a la legalidad.