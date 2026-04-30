El PSOE lleva al pleno una denuncia ya en Fiscalía por presuntas irregularidades en funciones de la Policía Local de Palma

La regidora del PSOE Angélica Pastor ha llevado al pleno del Ayuntamiento de Palma una denuncia, ya remitida a la Fiscalía, por presuntas irregularidades en las funciones de la Policía Local. Ha sido durante el debate de una moción sobre la conflictividad laboral en Cort.

La socialista ha mostrado la denuncia presentada por un policía por las presuntas irregularidades en las atribuciones temporales de funciones de la Policía Local de Palma. Además, ha añadido que existe una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la que se concluye que el Ayuntamiento de Palma ha incumplido la orden que se le dio para informar sobre lo que estaba ocurriendo con este sistema de atribuciones. "Esto está en los juzgados, actúe en consecuencia", ha espetado al regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá.

La edil socialista ha ido más allá y ha planteado una batería de preguntas sobre el funcionamiento interno del cuerpo. "¿Por qué se incumple la ley de función pública en el Ayuntamiento? ¿Por qué se está poniendo a agentes en unidades que no están constituidas? ¿Por qué la unidad de drones tiene policías locales asignados con complementos y horarios si no existe?", ha señalado. Pastor ha preguntado también "quién consiente esta situación" y permite que se produzcan estas "presuntas irregularidades". Para reforzar su intervención, ha subrayado: "Aquí tengo la denuncia, cuando hablo a las pruebas me remito".

La denuncia pone de manifiesto que hay agentes que ocupan puestos y desempeñan funciones indebidamente porque han sido prorrogados durante años.

Bauzá: "Hace un juicio paralelo"

Bauzá ha rechazado las críticas de Pastor y ha acusado a la izquierda de hacer "un juicio paralelo". Y ha afirmado quie "si hay un problema que se tenga que dirimir judicialmente, se hará por los canales oportunos".

El regidor ha defendido además la actuación del actual equipo de gobierno en materia laboral y ha asegurado que "no hay ningún equipo de gobierno, más allá del PP, que defienda a los trabajadores de esta casa". En esa línea, ha subrayado que el Ayuntamiento está dotando a la plantilla de "recursos, efectivos y todo lo que necesitan".

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La moción del PSOE ha sido rechazada con los votos del PP y Vox. Pastor ha denunciado que que "los conflictos se extienden a distintas áreas, desde el Patronat Municipal de l’Habitatge hasta las escoletes, los socorristas, Emaya o las oposiciones de Bomberos".