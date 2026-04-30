Palma se queda sin verbena del Orgullo: Ben Amics responsabiliza al Ayuntamiento de la cancelación

Palma se quedará este 2026 sin uno de los actos centrales del Orgullo. La asociación LGTBI+ Ben Amics ha anunciado la cancelación de la verbena prevista para el mes de junio y responsabiliza directamente al Ayuntamiento por la falta de organización y previsión.

Según explica la entidad, no fue hasta el pasado 22 de abril —85 días después del primer intento de coordinación— cuando el consistorio convocó una reunión para abordar el evento. El encuentro, sin embargo, se celebró sin la presencia de la regidora responsable y sin una planificación concreta, a tan solo 67 días de la fecha prevista para la celebración.

"Falta de coordinación"

Durante esa reunión, siempre según Ben Amics, el Ayuntamiento confirmó que el contrato necesario para organizar la verbena seguía en fase de formulación, sin una previsión clara de resolución. Además, todavía no se había asignado el área municipal encargada de gestionar el expediente, lo que, denuncian, evidencia una falta de coordinación interna a pocas semanas del evento.

La asociación recuerda que la edición de 2025 ya estuvo marcada por problemas similares. Por estas mismas fechas, el contrato de artistas y escenario ya se encontraba en tramitación, aunque la difusión institucional se realizó apenas un día antes de la celebración. Este año, aseguran, la situación ha sido incluso peor pese a los intentos de anticipación por parte de la entidad.

Retroceso para el colectivo

“Un evento de la magnitud del Orgullo requiere unas condiciones mínimas de organización que, a menos de dos meses de su celebración, resultan inviables”, señalan desde Ben Amics, que lamenta tener que tomar esta decisión tras meses de intentos de coordinación.

Desde la entidad consideran que la cancelación supone un retroceso para el colectivo LGTBI+ en Mallorca y critican la falta de prioridad en las políticas públicas de igualdad y diversidad. En este sentido, también apuntan a la supresión en 2025 de los talleres de diversidad sexual y de género del programa PalmaEduca como otro ejemplo de esta tendencia.

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Pese a la cancelación de la verbena, Ben Amics confía en que las actividades de sensibilización previstas para el mes de junio puedan llevarse a cabo con normalidad. Asimismo, hace un llamamiento a otros ayuntamientos de la isla para colaborar en la organización de iniciativas que garanticen la visibilidad del colectivo durante las celebraciones del Orgullo.