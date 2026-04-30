Palma debate la paralización de las subvenciones a las asociaciones vecinales: "Sin ellas el Ayuntamiento está desconectado de la realidad"

El retraso en el pago de las subvenciones a las asociaciones vecinales y la revisión de las bases de las convocatorias han centrado este jueves parte del debate del pleno del Ayuntamiento de Palma, después de que las entidades alertaran recientemente de una situación que pone en riesgo actividades y empleos en los barrios.

El debate se ha producido un día después de que el área de Participación Ciudadana trasladara a la Federación de Asociaciones de Vecinos que varias líneas de ayudas permanecen suspendidas de forma temporal mientras se revisan sus bases, a raíz de los requerimientos de la Sindicatura de Cuentas sobre convocatorias de la pasada legislatura. Durante el encuentro, sin embargo, también reafirmaron su compromiso con reforzar el personal para para agilizar la tramitación de las subvenciones de 2026.

En este contexto, el regidor de Més per Mallorca, Miquel Contreras, ha advertido del impacto directo de esta situación en el tejido vecinal. "La participación no es un complemento, es la base de cualquier democracia", ha señalado el ecosoberanista, antes de añadir que el problema de las subvenciones "no es solo un problema administrativo ni un colapso puntual". Según ha expuesto Contreras, la falta de ayudas está provocando que "las entidades no pueden planificar actividades" y que "los puestos de trabajo de dinamizadores socioculturales están pendientes de un hilo".

Desde el PSIB, Xisco Ducrós ha puesto el foco en el papel de las entidades como nexo con la ciudadanía. "Eso garantiza la conexión de las decisiones del equipo de gobierno con las necesidades de la gente", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que las asociaciones son clave para evitar que la administración "esté desconectada de la realidad vecinal".

En una línea similar, la concejala de Podemos, Lucía Muñoz, ha defendido que las asociaciones "son las que detectan los problemas, organizan las actividades y hacen que Palma sea una ciudad viva", y ha advertido de que "sin ellas el Ayuntamiento está desconectado de la realidad".

Durante el turno de réplica, la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, ha reiterado que el retraso responde a la necesidad de adaptar las convocatorias a los criterios de control. "Las sacamos tan tarde porque hicimos un cambio de bases", ha explicado, en referencia a las modificaciones introducidas tras las advertencias del Tribunal de Cuentas. En este sentido, ha añadido que en el anterior gobierno municipal de izquierdas "concedieron las ayudas sin resolver las anteriores" y que ahora se está actuando para cumplir con los requisitos legales.

Por último, desde Vox, su portavoz, Jero Mayans, ha considerado que la situación actual no difiere de la de mandatos anteriores. "No ha habido ningún tipo de cambio sustancial", ha señalado, apuntando que "antes no salían en tiempo y forma, ahora tampoco; antes no se pagaban cuando tocaba, ahora tampoco". Además, ha situado el peso de la gestión en el ámbito técnico al afirmar que "no es la regidora quien dirige, sino sus técnicos".

Críticas de los vecinos

El presidente de la asociación de vecinos del Coll d'en Rabassa, Joan Forteza, ha señalado en el pleno que el informe del Tribunal de Cuentas "no es vinculante" y se refiere a hechos de 2022, por lo que no impediría al Consistorio conceder las ayudas de 2026.

"Además el informe detalla una serie de deficiencias que ha detectado en las bases, documentación y procedimiento de concesión. Esas deficiencias hacen referencia al Ayuntamiento, no a las asociaciones", ha indicado. "No sé si la decisión es técnica o política, pero no tiene justificación jurídica", ha añadido.

Por su parte la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, ha valorado de forma positiva la reunión mantenida este martes con el Ayuntamiento al considerar que ha servido para aclarar la situación y empezar a encauzar soluciones al bloqueo de las subvenciones.

La entidad entiende que el encuentro ha permitido avanzar en la definición de respuestas ante un problema que afecta de lleno a la actividad ordinaria de las asociaciones.

La Federació ha convocado para el viernes 8 a las entidades vecinales y ha invitado al área de Participación Ciudadana para que explique de forma directa la situación actual, las medidas planteadas y el calendario previsto. Aun así, lamenta que haya sido necesario llegar a este punto tras semanas de gestiones y exposición pública del conflicto. En todo caso, Alcázar ha subrayado que le habría gustado "evitar todos los esfuerzos realizados, incluida la comparecencia ante los medios", para obtener respuestas sobre una cuestión que afecta gravemente a sus responsabilidades y a la planificación de sus actividades.