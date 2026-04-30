Migrantes alzan la voz en el pleno de Cort por la regularización extraordinaria: "No es un privilegio injustificado"

Varios migrantes han querido hacer oír su voz esta mañana durante la sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Palma. Lo han hecho una semana después de que la coordinadora general de Servicios Sociales del Consistorio, Patricia Pizà, reconociera que se dieron instrucciones políticas para no reforzar el personal en la OAC Social pese al colapso que sufre por el proceso extraordinario de regularización de migrantes. "Detrás de cada papel hay una historia; detrás de cada trámite hay una persona; detrás de cada cita hay una familia", ha reivindicado Mahecor Mbengue, ciudadano de Palma que ha intervenido en representación de la Asociación de Amigos de Brasil de Baleares.

En un más que correcto catalán, Mbengue se ha dirigido a los regidores del equipo de gobierno en un tono solemne y sincero para hablar sobre la realidad de muchos migrantes ante el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno central. "No hablamos de un simple trámite. Hablamos de derechos, de servicios públicos y de responsabilidad política ante una realidad que ya forma parte de Palma", ha defendido.

Mbengue ha defendido con contundencia los derechos de las personas migrantes asegurando que "una ciudad democrática no puede tratar como invisibles a aquellas personas que sostienen parte de la vida cotidiana de Ciutat", al tiempo que ha querido recordar que la regularización "no es ningún privilegio ni ninguna concesión injustificada", sino que es una forma de "poner orden a una realidad ya existente".

"Regularizar les da a los migrantes, seguridad jurídica para facilitar contratos, derechos laborales. Es hacer que las instituciones miren de cara a una realidas que no desaparecerá porque unos quieran convertirlo en un problema político", ha explicado durante su intervención.

Sobre las órdenes políticas de no reforzar las OAC de Ciutat ante el aluvión de solicitudes que recibieron por el proceso de regularización, Mbengue ha reprochado al equipo de gobierno que "cuando se sabe que un servicio público tendrá una demanda extraordinaria, un gobierno responsable debe saber que lo debe reforzar". En esta línea, ha criticado que un Ayuntamiento "no puede permitirse colas, retrasos e incertidumbre cuando lo que está en juego es el futuro administrativo y vital de muchas personas".

Mbengue también se ha referido al tema de los desempadronamientos masivos que recientemente ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Palma, señalando que "el padrón no es un premio" y que "los derechos básicos no pueden depender del apellido o el acento de una persona", puesto que, tal y como ha querido recordar, "el padrón es la puerta de acceso a derechos como la sanidad, la educación o la vía administrativa ordinaria". "Una familia no debe justificar su vulnerabilidad. El padrón debe ser un derecho, no uan herramienta de control", ha añadido.

Durante el pleno también ha intervenido Fernando Echevarría, miembro de la comunidad migrante de Palma, en representación de la Federación de Asociaciones de Extranjeros. Echevarría ha puesto sobre la mesa los datos que demuestran el peso de la población foránea en el mantenimiento de una ciudad como Palma, asegurando que en muchos casos "es la que sostiene los sectores esenciales".

"La economía balear no podría sostener su volumen de actividad sin la aportación laboral de la población no nacida en España. La regularización no es solo un acto humanitario; es una medida de sostenibilidad económica. Es hora de que los migrantes vean reconocida a estas alturas su contribución al mantenimiento y prosperidad del sistema", ha sostenido Echevarría.