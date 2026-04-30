Jaime Martínez arremete contra Lucía Muñoz en el pleno de Palma: "Dice tonterías, es usted una vividora"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha protagonizado en el pleno de este jueves un duro enfrentamiento verbal con la regidora de Podemos, Lucía Muñoz, en un intercambio en el que se ha mezclado el colapso de la OAC Social por el proceso de regularización de migrantes y el viaje que la edil hizo el pasado verano con la flotilla humanitaria a Gaza.

El enfrentamiento, inusual porque el alcalde apenas interviene durante los plenos, ha tenido lugar durante una proposición conjunta del PSOE, Més per Palma y Podemos para exigir la retirada del monumento de sa Feixina y dar cumplimiento así a la resolución de la secretaría de Memoria Democrática del Gobierno.

Muñoz defendía el texto de la moción aludiendo al "pasado franquista del PP", pero se ha interrumpido en el momento en el que el alcalde ha vuelto al pleno y ha ocupado su asiento. "Hombre señor alcalde, ¿quién dio la orden?", le ha preguntado la regidora.

La portavoz de Podemos en Palma ha lanzado esta cuestión a Martínez de manera reiterada desde que la sesión ha empezado y en todas las proposiciones que se han debatido. Muñoz quería saber quién dio instrucciones políticas para que no se reforzara la OAC Social en el inicio del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, un hecho que la semana pasada admitió en una comparecencia la coordinadora de Servicios Sociales, Patricia Pizá.

Martínez, que hasta ese momento había guardado silencio, ha arrancado su intervención visiblemente molesto. "Sabe que tengo mucha paciencia, pero hoy me ha agotado", le ha espetado a Muñoz, antes de acusar a la izquierda de dar órdenes a los funcionarios cuando gobierna. "Los únicos que dan órdenes a los funcionarios son ustedes cuando gobiernan, pero gracias a Dios son independientes y no les hacen ni caso", ha afirmado. A continuación, ha llevado el choque al terreno personal al aludir al viaje de la concejala con la flotilla a Gaza: "¿Usted no se subirá esta vez?".

El alcalde ha continuado con un tono todavía más duro: "Si se va a subir a esas nuevas vacaciones en el mar que ya tuvo, nos avise" y "estaríamos encantados de darle uno o dos meses de vacaciones", aunque ha añadido que en ese caso la "suspenderemos de empleo y sueldo para que no vuelva a robar a los ciudadanos de Palma". Martínez ha rematado ese pasaje acusando a la edil de ser "una vividora".

El alcalde ha insistido después en que él no da órdenes a los funcionarios y ha vuelto a cargar contra la concejala. "A lo mejor tiene por costumbre dar órdenes a los funcionarios, pero no va a tener oportunidad de gobernar", le ha dicho

A continuación el alcalde ha elevado aún más el tono con nuevas descalificaciones: "Tenga vergüenza y no se vaya otra vez sin decir nada. Estaremos encantados de que se vaya uno o dos meses, pero sin cobrar del erario público". El alcalde ha remachado su intervención asegurando: "¿Lo ha entendido esta vez o no? Yo no doy órdenes a ningún funcionario de esta casa" y, ya en el tramo final, le ha lanzado otra pulla: "Y por cierto, si se va otra vez, esta vez no se lleve el teléfono corporativo".

Muñoz ha replicado de inmediato defendiendo que la nueva flotilla rumbo a Gaza ya está en marcha y reprochando al alcalde su desconocimiento de la situación. "La flotilla ya está en marcha, ¿estoy aquí o en una cárcel israelí? No se entera de nada", le ha respondido. La edil de Podemos ha acusado a Martínez de exhibir "una demostración supina de ignorancia" en el pleno y ha cuestionado su propia afirmación de que no da órdenes a los funcionarios: "¿Usted no da órdenes a los funcionarios? ¿Entonces cómo gobierna? ¿Qué liderazgo tiene en esta casa?".

"Ha acabado con mi paciencia"

Lejos de rebajar el tono, Martínez ha vuelto a la carga y ha intentado diferenciar entre dirigir políticamente y dar instrucciones directas a los empleados públicos. "Habría que hacerle entender lo que es impulsar y lo que es ordenar, no tiene ni idea", ha afirmado. El alcalde ha añadido que la regidora "ha acabado con mi paciencia", la ha acusado de decir "tonterías" y ha reiterado su descalificación personal: "Cada vez lo tengo más claro, es usted una vividora, se vaya de vacaciones o no se vaya de vacaciones".

Muñoz, por su parte, ha tratado de volver al fondo del asunto y ha insistido en que el alcalde no había respondido a la cuestión que le había planteado. "¿Dio usted la orden o no? Me insulta, pero no ha contestado", le ha espetado desde su escaño.

"Se le ha acabado el tiempo", ha zanjado el alcalde.

La proposición no ha salido adelante porque el PP y Vox han la han rechazado. De hecho, solo unos minutos antes estos dos partidos han dado vuelo a una moción para llevar al Gobierno a los tribunales contra su orden de retirar el monumento de sa Feixina de la vía pública.