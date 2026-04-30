Los caleseros de Palma prevén que la mitad de la flota de galeras pueda ser eléctrica "de aquí a un par de meses"

Las conversaciones para la transición de las galeras impulsadas por caballos a las eléctricas en Palma avanzan a buen ritmo. El Ayuntamiento de Palma y la Asociación La Calesa mantuvieron ayer una reunión en la que los caleseros pusieron sobre la mesa hasta 17 puntos en los que exponían las necesidades del colectivo de cara al cambio de modelo. Ocho vocales de la agrupación fueron citados por el regidor de Movilidad, Toni Deudero, quien mostró buena disposición ante los planteamientos de los caleseros. Según el presidente de la Asociación, Venancio Vargas, "si se cumplen nuestros requisitos, en dos o tres años podrían ser todas ya eléctricas".

Más del 90% de los integrantes -unos 25- de la Asociación La Calesa apoya la decisión de efectuar la transición al modelo eléctrico. Sin embargo, según explicó Vargas tras la reunión, condicionan dicho apoyo a que el Ayuntamiento se comprometa a actualizar las licencias de los conductores, la mayoría de las cuales cuentan con décadas de antigüedad. "La mayoría estamos a favor del cambio si se cumplen todos los puntos. Destacamos cuatro o cinco de ellos, que pusimos como prioritarios, y nos dijeron que todos eran viables, solo tendrían que estudiar cuestiones técnicas sobre los mismos", detalló Vargas.

Ambas partes volverán a reunirse a mitades de mayo para seguir concretando los siguientes pasos. Los caleseros de Palma esperan pacientemente el avance de las negociaciones y todavía no han acometido ninguna compra de modelos eléctricos. "Necesitamos saber más cosas para pedir los coches eléctricos. Nosotros creemos que, de aquí a un par de meses, la mitad ya pueden llegar a ser eléctricas", explicaba Vargas. El presidente de los caleseros señaló, además, que la intención del Consistorio es, en un futuro, poder negociar con el Govern o con Madrid líneas económicas de ayudas que faciliten la financiación de las nuevas galeras, aunque ya se hayan empezado a pagar.

El Ayuntamiento informó tras la reunión, a través de una nota de prensa, de que se habían durante el ecuentro se habían abordado "aspectos clave del proyecto", como las características técnicas de los distintos modelos eléctricos planteados por el colectivo y los requisitos necesarios para su futura implantación. Sobre ello, indicaron, "el Consistorio está valorando a nivel técnico y jurídico las propuestas presentadas por los conductores para garantizar su viabilidad".

En este sentido, también destacaron que Cort ya trabaja en el estudio de las modificaciones normativas necesarias para impulsar este nuevo modelo. Ambas partes, proseguía el comunicado, "han acordado mantener reuniones mensuales de seguimiento para compartir avances, resolver cuestiones técnicas y continuar colaborando de forma coordinada en el desarrollo del proceso".

Más denuncias de Progreso en Verde

El partido animalista Progresó en Verde denunció ayer, horas después de la reunión entre Cort y los caleseros, que varios conductores de galeras de caballos de Palma circulaban con más pasajeros de los permitidos, "cuando la normativa deja bien claro un máximo de cinco más el conductor". "Pasajeros en el pescante junto al conductor. Estacionamiento en lugares no permitidos. Cascabeles en las cabezas de los caballos. Cambios de circulación prohibidos, explotación de los caballos, caballos en malas condiciones en establos de los horrores. Y todo esto con el beneplácito del Ayuntamiento de Palma y la Policía Local", criticaron en un comunicado.

"Se han detectado a varias calesas con hasta 8 personas, otras estacionan en lugar no permitido, cambios de sentido no permitidos, estacionar continuamente detrás del BUS turístico, incluso en mitad del carril de circulación, o llevar a pasajeros en el pescante de la calesa, son las infracciones que se repiten de manera continua. Es inadmisible. Éstas infracciones se realizan incluso delante de la Policía Local sin que éstos pongan remedio. ¿Por qué se permiten tantas infracciones? ¿Por qué se les tiene tanto miedo? ¿De verdad les llegan las denuncias que interponemos? ¿Las pagan?," se preguntaba Guillermo Amengual, presidente de Progreso en Verde.

Imagen de Progreso en verde que muestra una calesa estacionada en un lugar no permitido. / PV

"Ya no se trata de un servicio municipal de galeras mal gestionado, se trata de conductores con decenas de denuncias y expedientes abiertos, por tener en malas condiciones a los caballos e incumplir las leyes y ordenanzas, enfrentamientos con la Policía Local y ciudadanos", lamentó Amengual.