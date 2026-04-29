"Sr. Vera, ¿cuándo será verdad?": las familias del colegio Son Serra protestan por el retraso del nuevo centro

Decenas de familias del CEIPIEEM Son Serra se han personificado en un solar de Son Peretó, lugar donde supuestamente está destinado el nuevo edificio, para exigir a la conselleria de Educación la construcción del nuevo centro, así como la "celeridad" en la realización del proyecto.

Los pitidos de los más pequeños han sido la banda sonora de la protesta, mientras padres e hijos claman: "Nou centre ja" y exponen en sus pancartas mensajes como: "Sr. Vera, quan serà vera?", "Vull un centre digne ja", "Audicions en condicions" y "Una escola digna per crèixer".

Desde las 17.15 horas de este miércoles, los asistentes se han quejado de las "deficiencias" de espacio del centro actual y del incumplimiento de la normativa existente sobre equipamientos de centros docentes y centros de enseñanza musical.

Los padres señalan las plazas limitadas de comedor, el aula modular en el patio, el uso del gimnasio para ensayos colectivos y el desplazamiento fuera del centro para conciertos y eventos, como los principales inconvenientes. Consideran que estas cuestiones se están "normalizando", cuando "vulneran los derechos de los alumnos". Asimismo, subrayan que estas circunstancias no tienen mayor impacto por el "compromiso" de las familias y del equipo docente.

Un problema con precedentes

Sin embargo, el problema no es nuevo. En 2023 empezó la primera fase de una ampliación que "subsanaba las deficiencias más urgentes", pero el resto de fases "no han seguido hacia delante".

Por ese motivo, la AFA ha promovido la construcción de un edificio nuevo en el solar educativo que se encuentra en Son Peretó. A pesar de las reuniones mantenidas con las administraciones, las familias lamentan que "las promesas no se han traducido en acciones" y que los procedimientos que "aseguraron estaban en marcha, no lo estaban".

Asimismo, critican que el conseller de Educación, Antoni Vera, que "se comprometió con la construcción del nuevo centro", esté anunciando "nuevos centros de estudios integrados de música" en el archipiélago, mientras "ignora al centro de referencia en esta modalidad". "Los alumnos del CEIPIEEM Son Serra no son un instrumento político, para venir a hacerse la foto", concluye la Asociación de Familias de Alumnos del centro.