El PSOE de Palma exige disculpas a Cort y al Govern por desacreditar su denuncia sobre la promoción de es Jonquet

El PSOE de Palma ha exigido al Ayuntamiento y al Govern balear que pidan disculpas después de que, según sostiene, ambos pusieran en duda su denuncia sobre la promoción de ultralujo de es Jonquet y de que ahora se haya confirmado la investigación sobre la comercialización de más viviendas de las permitidas.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha asegurado que el caso demuestra "la falta de control" sobre la vivienda protegida y la vivienda de precio limitado. "Denunciamos la promoción y dijeron que era un 'bulo' y, después, enviaron inspectores para ver qué estaba pasando", ha afirmado. A su juicio, "han de poner orden en la vivienda protegida y en la vivienda de precio limitado, que es un desastre" y "han de poner en marcha medidas legales para controlarlo, rectificar y pedir disculpas".

Tal como ha publicado hoy este diario, el Govern requerirá a la promotora XOJAY para que le dé toda la información sobre el número de viviendas que están comercializando ya que tienen licencia para construir 53 (incluyendo siete VPO) y tanto en su web como en Idealista anuncian 57.

Los socialistas llevarán esta cuestión al pleno de mañana jueves, donde reclamarán más control en la adjudicación de vivienda protegida y cambios normativos para evitar que sea el promotor quien reparta los inmuebles sin tutela pública.

El PSOE enmarca esta iniciativa dentro de un paquete de propuestas que también incluirá la regularización de inmigrantes, las reclamaciones vecinales de Pere Garau y Son Oliva, el rechazo a la importación de residuos de Ibiza, la retirada del monolito de sa Feixina, la educación de 0 a 3 años, la participación ciudadana y la conflictividad laboral en Cort.

En materia vecinal, Negueruela ha avanzado que denunciarán "la inseguridad que se vive en Pere Garau", la necesidad de revisar el sistema de punto fijo de la Policía Local en el barrio y la falta de limpieza. También reclamarán que se abra el casal de barrio de Son Oliva, que, según ha recordado, fue adquirido hace tres años y sigue cerrado. Sobre la paralización de subvenciones, ha respaldado a las entidades vecinales y ha reclamado que el Ayuntamiento deje de poner excusas.

Ducrós: "El PP gobierna como si no hubiera vecinos"

"Estamos ante un gobierno que va contra las asociaciones de vecinos; no quieren que hagan actividades que han hecho toda la vida. No deberían molestarles, sino darles las gracias", ha señalado.

Por su parte el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha acusado al PP de gobernar la ciudad "como si no tuviera vecinos" y de convertir Palma en "una oportunidad de negocio para unos pocos". También ha criticado la pasividad municipal ante la importación de residuos y la creciente conflictividad laboral en el Ayuntamiento. "Los trabajadores de Cort tienen derecho a ser escuchados, exigimos que cambien de dinámica", ha afirmado.