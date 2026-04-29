El PP de Palma reclama al Gobierno que derogue el proceso de regularización de migrantes

El portavoz del PP de Palma, Llorenç Bauzá, ha anunciado este miércoles que su partido llevará al pleno del Ayuntamiento de este jueves una proposición para reclamar que se derogue el real decreto que regula el proceso de regularización al entender que es un proceso "improvisado" y que "carga sobre las espaldas de los ayuntamientos" la expedición de certificados de vulnerabilidad.

El 'popular' ha criticado que la Delegación del Gobierno en Baleares desconozca cuántas personas se podrán acoger a la medida en el archipiélago y ha vinculado esta cuestión a la falta de relaciones diplomáticas con los países de origen de los migrantes, aunque estos deben llevar en territorio español desde hace meses.

También ha recriminado al Ejecutivo central que no esté dando los recursos económicos necesarios para que los ayuntamientos puedan llevar a cabo los trámites relacionados con la regularización.

"El Gobierno nos tiene que dar herramientas a la administración local, que es la más cercana pero también la más débil. Si el Ayuntamiento de Palma está como está, no me quiero imaginar otros más pequeños", ha apuntado.

Preguntado por cuánto dinero necesitaría Cort para afrontar la tramitación de las cerca de 5.000 solicitudes de informes de vulnerabilidad --por el momento no se tiene constancia de que se haya comenzado a tramitar ninguno de ellos--, Bauzá no se ha aventurado a dar una cifra concreta.

Bauzá pide a la oposición "cordura"

"Necesitaríamos incrementar mucho la cifra presupuestada para los servicios sociales en 2026, pero es imposible de cuantificar en un número porque ni el Gobierno sabe cuánta gente hay que regularizar", ha explicado.

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El regidor del PP ha confiado en obtener el apoyo de otros grupos municipales tengan "la cordura necesaria para poner fin a esta regularización que nos deja a los pies de los caballos".