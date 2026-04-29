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El PP de Palma aprobará una proposición de Vox sobre "prioridad nacional" si acepta algunos cambios

Los 'populares' prefieren hablar de "arraigo" y estudiarán apoyar una moción que pide al Gobierno central dar preferencia a los españoles en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos

También pide repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en España

Colas de inmigrantes en Palma para tramitar el proceso de regularización extraordinaria.

Colas de inmigrantes en Palma para tramitar el proceso de regularización extraordinaria. / Bernardo Arzayus

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El PP de Palma ha abierto la puerta a respaldar en el pleno de este jueves una proposición de Vox sobre "la prioridad nacional" si acepta las transacciones que los populares están preparando. En tal caso la iniciativa, rechazada por la oposición de izquierdas, tendrá luz verde.

El portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzá, ha confirmado este miércoles que su grupo plantea cambios sobre el texto registrado por Vox. "Nuestra prioridad nacional es echar a Pedro Sánchez del Gobierno. En estos momentos estamos en proceso de hacer transacciones a esta proposición. Entendemos por prioridad nacional que haya un arraigo real, una contribución y una vinculación al territorio. En base a estos puntos plantearemos una posible enmienda", ha afirmado.

"Prioridad" de los españoles en ayudas sociales y servicios públicos

La iniciativa de Vox insta al equipo de gobierno municipal a pedir al Gobierno de España que adopte medidas para "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles". Entre los acuerdos que plantea figuran la prioridad de los españoles en el acceso a ayudas sociales, servicios públicos, vivienda, prestaciones y pensiones no contributivas, además de reclamar la derogación de normas estatales sobre asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular y sobre regularización de inmigrantes.

También propone la repatriación de inmigrantes en situación irregular y limitar la asistencia jurídica gratuita en procesos de expulsión.

Noticias relacionadas y más

El texto vincula la inmigración masiva con el deterioro de los servicios públicos, la vivienda, la seguridad y la cohesión social, y defiende aplicar el criterio de "prioridad nacional" en distintas políticas públicas.

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