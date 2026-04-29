Palma adjudica la reforma de Can Serra, un edificio histórico que lleva más de cuarenta años cerrado

Palma ha dado un paso para recuperar Can Serra, un edificio histórico que lleva más de cuatro décadas en desuso. La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma ha adjudicado este miércoles la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la ejecución de las obras de rehabilitación y restauración del edificio de Can Serra.

Según ha detallado el portavoz adjunto municipal, Llorenç Bauzá de Keizer, el contrato establece un periodo de ocho meses para la redacción del proyecto y de otros 34 para la ejecución de las obras. Además, el importe total de la actuación asciende a 10.452.470 euros (IVA incluido) con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible.

Cabe recordar que el objetivo municipal es recuperar este edificio histórico, en desuso desde hace más de cuatro décadas, para convertirlo en el futuro Museo de Historia de la Ciudad. Este equipamiento se integrará en la red de espacios expositivos de Palma, cuyo centro neurálgico será el Centro de Interpretación de la Ciudad, que se ubicará en la futura remodelada Plaza Major.

Interior de Can Serra. / Manu Mielniezuk

El proyecto se estructurará en dos grandes etapas: una primera fase de redacción y, posteriormente, la ejecución de las obras. Esta última se dividirá, además, en una fase previa de estabilización y consolidación estructural del edificio; una primera fase de restauración de Can Sunyer (la casa medieval) y del horno del siglo XIII (horno de Can Candelero); una segunda fase de rehabilitación del edificio de Can Serra; y una tercera de construcción de una nueva planta en el edificio auxiliar.

Vida familiar en la Palma medieval

El futuro equipamiento de Can Serra se concebirá, en este sentido, como "un espacio cultural emblemático" y con identidad propia dentro de la oferta museística de Palma.

Para ello se ha definido un programa de usos que permitirá compatibilizar diferentes funciones, entre ellas el centro de interpretación de la casa y la vida familiar en la Palma medieval, museo de las artes decorativas e industriales de Palma (siglos XIII–XIX), espacio polivalente para exposiciones temporales, centro de documentación sobre la vida privada y doméstica de Palma, y reserva de obras de arte.