Inversión millonaria para sacar al mercado de Llevant de Palma de años de estancamiento

El mercado municipal de Llevant afrontará una profunda transformación con una inversión de más de 3,2 millones de euros con la que el Ayuntamiento de Palma pretende relanzar un equipamiento que arrastra años de estancamiento y pérdida de actividad comercial. El proyecto busca modernizar por completo estas instalaciones y reactivar su papel como motor comercial y social del barrio.

La Junta de Govern ha aprobado la adjudicación durante 30 años de la concesión demanial para la remodelación y explotación de este mercado, ubicado en la calle Manuel Azaña, a la empresa CECOSA Supermercados S.L.U., poniendo en marcha un proyecto que supondrá una inversión inicial de 3.252.247,70 euros (IVA incluido), una cifra que prácticamente duplica el mínimo exigido en los pliegos, fijado en 1,45 millones de euros.

La actuación permitirá acometer una reforma integral de la instalación, con la sustitución total de la cubierta, la renovación de fachadas, la mejora del aislamiento, la modernización de las instalaciones eléctricas, de fontanería y climatización y la incorporación de sistemas de energía solar fotovoltaica para autoconsumo. El plan incluye además una mejora total de la accesibilidad, con eliminación de barreras arquitectónicas, recorridos más amplios y baños adaptados.

El mercado municipal de Llevant está en la calle Manuel Azaña. / B. Ramon

El teniente de alcalde y regidor de Mercats, Llorenç Bauzá de Keizer, ha defendido que esta intervención permitirá "dejar atrás años de dejadez" y dar "un paso firme hacia la modernización de un equipamiento clave para el barrio". Según ha subrayado, el objetivo es recuperar un mercado que ha ido perdiendo peso con el paso del tiempo y adaptarlo a las necesidades actuales.

Uno de los ejes del proyecto será la implantación de un modelo comercial mixto, con un supermercado dinamizador y paradas tradicionales. El Ayuntamiento destaca que el 60 % de los puestos se reservará a pequeños comerciantes y producto fresco, por encima del mínimo previsto, y que se priorizará la participación de los actuales operadores en la futura adjudicación de los puestos.

El nuevo mercado contará con un supermercado de cerca de 700 metros cuadrados, paradas de carnicería, pescadería y frutería, además de servicios complementarios como cafetería y centro médico. También se ganarán 192 metros cuadrados adicionales, principalmente para puestos de producto fresco, tras la eliminación del antiguo local de PalmaActiva.

El contrato, con una duración de 30 años, se desarrollará en tres fases: una primera fase de hasta 6 meses para la entrega del mercado, la redacción del proyecto de ejecución y la tramitación de licencias; una segunda fase de ejecución de las obras, procurando mantener la actividad en la medida de lo posible; y una tercera fase correspondiente a la explotación del mercado tras la finalización de las obras.

46 plazas de aparcamiento

La empresa adjudicataria se ha comprometido a ejecutar la reforma en un plazo máximo de 12 meses desde la obtención de las licencias. De este modo, el mercado remodelado estará abierto previsiblemente dentro de un año.

El mercado de Llevant, inaugurado en 1986 y con solo cinco puestos en funcionamiento en la actualidad, ampliará además su horario de apertura de 08.00 a 21.30 horas de forma ininterrumpida, de lunes a sábado. Para Bauzá, este proceso permitirá "revitalizar un mercado histórico, modernizar su oferta y convertirlo en un espacio dinámico, sostenible y adaptado a las necesidades actuales".

El mercado se integra en una superficie total de 3.573 m², distribuidos entre zona comercial y aparcamiento, que contará con aproximadamente 46 plazas.