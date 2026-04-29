Hartazgo vecinal en Son Gibert por el estado de abandono del quiosco: “Queremos reconvertirlo en un espacio sociocultural”

Vecinos de las barriadas del Rafal Nou y Es Vivero se concentraron esta tarde en el parque de Son Gibert para protestar por el estado de abandono del quiosco municipal, cerrado desde 2020 tras la pandemia. El espacio presenta actualmente signos evidentes de deterioro y ha sido objeto de actos vandálicos en los últimos meses.

A esta protesta, acudieron representantes vecinales y miembros de la organización juvenil Club d'Esplai Jovent, quienes colocaron pancartas frente al quiosco con lemas como 'Espai social per el barri ja' y 'Per un espai sociocultural!'. El objetivo, para ellos, es recuperar este espacio y darle un uso comunitario.

Reclaman un espacio sociocultural para el barrio

Trini Gutiérrez, vecina del Rafal Nou, ha explicado que llevan tiempo denunciando la situación. “Desde el año pasado estamos alertando del estado del quiosco porque desde que los dueños lo dejaron durante la pandemia, el abandono ha ido a más”, ha señalado. Además, ha resaltado las dificultades que han tenido para proteger el recinto, asegurando que “ha costado mucho instalar una valla alrededor, porque cada vez hay más vandalismo”.

Por su parte, Jesús Cantó, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Es Vivero, ha puesto el foco en la falta de espacios sociales en la zona. De hecho, ha afirmado que “nadie ha querido hacerse cargo del local y creemos que el Ayuntamiento debería cambiar su uso porque aquí hay mucha gente que no tiene dónde hacer actividades”. Según Cantó, el lugar podría convertirse “en un punto de encuentro sociocultural, especialmente por su ubicación en un parque frecuentado por familias y niños”.

Los vecinos también denuncian problemas de convivencia en el entorno, pues Cantó señala que “hay grupos de jóvenes que vienen a fumar y beber”. Por este motivo, los vecinos piden que “el espacio se recupere y se le dé un uso que beneficie a todas las barriadas de la zona”.