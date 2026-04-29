El Govern investiga ahora por qué la promotora de es Jonquet comercializa 57 viviendas pese a que solo tiene autorizadas 53

La promotora XOJAY tendrá que dar explicaciones al Govern sobre el número de viviendas que está comercializando de la promoción de ultralujo que está edificando en es Jonquet. Tanto su web como en el portal Idealista anuncia la venta de 57 viviendas; sin embargo la licencia de obras que le concedió el Ayuntamiento de Palma solo le autoriza a construir 53, siete de ellas calificadas como VPO, y que el IBAVI cederá en alquiler.

La conselleria de Vivienda, a través de su servicio de Inspección, ya ha contactado con la promotora para requerirle formalmente toda la información sobre las viviendas que ha puesto a la venta. El Govern descarta que XOJAY esté comercializando esos siete apartamentos protegidos a precios a partir de dos millones de euros, tal como afirmó el PSOE el pasado lunes, porque los anuncios publicados corresponden a pisos con dimensiones superiores a las que tendrán los siete VPO. Sin embargo, cuestiona por qué comercializa un número tan elevado de viviendas.

En Idealista, XOJAY anuncia "57 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, entre los que destacan espectaculares áticos en la parte superior, y pisos en planta baja con jardín y acceso privado a su propio garaje". Teniendo en cuenta que Urbanismo concedió una licencia para 53 viviendas, incluidas las siete VPO, el número total de unidades puestas en el mercado no debería superar las 46.

La promotora declinó ayer responder a las preguntas de este diario al respecto.

El PSOE puso en el punto de mira esta promoción, cuyas obras ya han empezado, al denunciar que vendía todas las viviendas por importes de entre 2,2 y 6,7 millones de euros, también las reservadas a VPO. La conselleria de Vivienda asegura, por contra, que XOJAY ya ha tramitado y obtenido la calificación provisional para que sean VPO de alquiler y en régimen permanente (de por vida).

Estos apartamentos protegidos, abunda el Govern, tendrán 66 y 87 metros cuadrados y alquileres que oscilarán entre los 676 y los 897 euros. La mayoría rondarán los setencientos euros de alquiler al mes. Serán adjudicadas a través del registro de demandantes de vivienda protegida que gestiona el IBAVI.

Mateo: "Mienten y enredan"

Con todo, el Ejecutivo autonómico quiere aclarar con exactitud cuántas viviendas se están comercializando y en qué condiciones, por lo que ha decidido pedir formalmente a la promotora toda la documentación relativa a esta oferta inmobiliaria.

Por la mañana el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, negó en el Parlament una supuesta comercialización irregular de viviendas protegidas. Desmintió así a la diputada socialista Mercedes Garrido, quien había denunciado que estas viviendas se estarían vendiendo a precio de mercado dentro de un complejo residencial de alto nivel. El conseller rechazó de plano esta afirmación y acusó a la diputada de "mentir y enredar".

En suma, el Govern sostiene que el PSOE "habla de viviendas en venta a precios de lujo cuando en realidad son VPO de alquiler a precios asequibles".

Por su parte, el regidor de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, calificó de "bulos" las críticas de los socialistas y recordó que este desarrollo urbanístico recibió el visto bueno de Cort en 2022, la pasada legislatura.