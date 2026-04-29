Cuatro asociaciones de vecinos de Palma unen fuerzas para luchar contra el ruido de las calles

Llevan años sin poder dormir por las noches ocho horas seguidas porque el ruido que se genera en la calle es insoportable. Y para terminar de una vez por todas con esta situación, que en ocasiones está afectando a la salud de algún residente, los representantes de cuatro asociaciones de vecinos de Palma se han unido para hacer frente a esta lacra y para exigir al Ayuntamiento que abandone esta actitud de permisividad ante el ruido callejero y adopte las medidas que sean necesarias.

A este movimiento de protesta vecinal se han unido las asociaciones del barrio cívic de Santa Catalina y es Jonquet, del Paseo Marítimo, la Lonja y la asociación de perjudicados por el ruido de la plaza de Toros. Esta lucha vecinal se encabezará con el lema “el ruido es tortura”.

En los últimos meses se han dictado varias sentencias judiciales en las que se reconoce que el ruido que se genera en determinadas actividades es insoportable para los vecinos. Y la sentencia más reciente ha sido la que afecta a los residentes de la zona de la plaza de toros de Palma, que denunciaron el alto volumen que tenían que soportar durante los conciertos que se celebraban en el coso taurino. En esta sentencia se responsabilizaba directamente al Ayuntamiento de Palma de no actuar en defensa de los residentes, permitiendo que el nivel del volumen la música de los concierto superaba con creces la normativa municipal sobre ruidos.

Tres de estas asociaciones que impulsan este movimiento tienen en común que son zonas donde hay una gran presencia de turistas y se han convertido en áreas con muchos restaurantes y bares de diversión. De hecho, desde hace tiempo es la barriada donde se concentra la mayor parte del ocio, tanto de tarde, como de noche, y ello está generando molestias a los residentes, que afirman que los clientes que acuden a estos negocios no les importa que el ruido que provocan no les permite dormir, porque lo que quieren es divertirse.

Los representantes de estas asociaciones han denunciado que el reglamento que limita el ruido en las calles de Palma se incumple a diario y, pese a que están cansados de denunciarlo ante Cort, no se hace nada. De hecho, afirman que son muy pocas las inspecciones técnicas que realiza la Policía Local para comprobar el nivel acústico de determinados locales, a pesar de que los residentes no dejan de presentar denuncias porque no consiguen dormir hasta altas horas de la madrugada.

De momento, el objetivo principal de este movimiento de vecinos es concienciar de que el descanso nocturno es necesario para las personas y que hay negocios que están generando excesivo ruido, sin tener en cuenta las necesidades de los residentes. Exigen que las denuncias que están presentando sean más efectivas y que el Ayuntamiento empiece a multar a los negocios que permiten que sus clientes griten de noche en la calle, sin tener en cuenta que encima de estos locales de ocio o de restauración hay personas que viven y que no pueden dormir.

En estos momentos los residentes que han iniciado esta campaña no se plantean acudir a los tribunales, porque presentar una demanda sobre el tema de ruidos supone un elevado coste, tanto para financiar las pruebas periciales, como pagar los servicios de un abogado. Muchas familias, ni quieren, ni pueden, asumir el coste de presentar una demanda. Y aunque los afectados por esta situación no quieren verse obligados a llegar a los tribunales, lo que sí exigen es que sea el Ayuntamiento el que les defienda y les garantice su derecho a poder dormir por las noches.