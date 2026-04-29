Cort anuncia un refuerzo de personal para agilizar la tramitación de las subvenciones de 2026

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El Ayuntamiento traslada a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma su "compromiso" de avanzar en este proceso, paralizado por una auditoría que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas

Fachada del Ayuntamiento de Palma.

Fachada del Ayuntamiento de Palma. / EUROPA PRESS

Redacción Palma

Palma

El área de Participación Ciudadana ha mantenido este miércoles una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, en la que se ha informado sobre el estado actual de las convocatorias de subvenciones destinadas a las asociaciones vecinales de la ciudad y sus federaciones. Durante el encuentro, en el que han participado el coordinador general del área, Pedro Miró, y la directora general, Patricia Díaz, junto a la presidenta de la Federación, Maribel Alcázar, se han expuesto las incidencias detectadas en las convocatorias correspondientes al periodo 2022-2024.

Cabe recordar que el Consistorio se ha visto obligado a iniciar un proceso de revisión y actualización de las bases reguladoras de diversas líneas de subvenciones municipales tras los requerimientos formulados por la Sindicatura de Cuentas en relación con convocatorias concedidas en 2022, aprobadas durante la anterior legislatura.

Como consecuencia de esta circunstancia, y con el fin de garantizar el cumplimiento de todos los estándares técnicos y legales exigidos, los servicios de Intervención municipal han considerado necesario suspender temporalmente la tramitación de estas líneas mientras se lleva a cabo una revisión integral de sus bases reguladoras.

El objetivo de este proceso es reforzar la claridad, la seguridad jurídica y la adecuación normativa de las convocatorias, evitando la repetición de incidencias detectadas en ejercicios anteriores, así como posibles reclamaciones futuras.

En este sentido, el Ajuntament ha explicado que se ha establecido un calendario de trabajo específico, que incluye el refuerzo de los recursos técnicos y administrativos, con el objetivo de poder avanzar en la tramitación de las subvenciones correspondientes a la convocatoria de 2026 a la mayor brevedad posible.

En la reunión celebrada este miércoles se ha reiterado el "compromiso" del equipo de Gobierno de mantener una comunicación fluida y constante con las entidades afectadas para informarlas del proceso.

Asimismo, ambas partes han acordado mantener un próximo encuentro para continuar avanzando de manera coordinada, así como la participación de Cort en la próxima reunión de la junta de la Federación, con el fin de trasladar al conjunto de asociaciones los avances del proceso.

Lamenta las "incidencias detectadas"

El Ayuntamiento de Palma ha manifestado también su plena disposición a colaborar con las diferentes federaciones de Palma y sus asociaciones, atendiendo sus necesidades durante este periodo.

Noticias relacionadas y más

El Consistorio lamenta las "incidencias detectadas" en las convocatorias del año 2022-2024 y reitera su compromiso con una gestión rigurosa, transparente y plenamente ajustada a la normativa vigente, trabajando para que las subvenciones puedan retomarse con la mayor celeridad posible y con todas las garantías para las entidades beneficiarias.

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