Avanzan los trabajos de mejora del alumbrado en la zona de Es Carnatge

El área de Infraestructures, Accessibilitat i Polígons Industrials del Ayuntamiento de Palma está ejecutando nuevas actuaciones de mejora del alumbrado público en la zona natural de Es Carnatge. El área de Infraestructures, Accessibilitat i Polígons Industrials del Ajuntament de Palma está ejecutando nuevas actuaciones de mejora del alumbrado público en la zona natural de Es Carnatge, en el marco del Plan Global de Actuación de Platja de Palma. Los trabajos, que afectan a más de un centenar de puntos de luz, cuentan con un presupuesto de 156.269 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de nueve meses. El proyecto contempla la sustitución de 126 luminarias por nuevas unidades instaladas sobre columnas de cuatro metros de altura, así como la incorporación de balizas LED integradas en las plataformas de madera del paseo marítimo.Los trabajos, que afectan a más de un centenar de puntos de luz, cuentan con un presupuesto de 156.269 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de nueve meses. En concreto, el proyecto contempla la sustitución de 126 luminarias por nuevas unidades instaladas sobre columnas de cuatro metros de altura, así como la incorporación de balizas LED integradas en las plataformas de madera del paseo marítimo.

Esta intervención se alinea con la primera fase del proyecto de preservación y recuperación del medio natural de Es Carnatge, dotado con una inversión de 2,2 millones y orientado a la protección, restauración y puesta en valor ambiental de este espacio litoral.Cabe recordar que esta intervención se alinea con la primera fase del proyecto de preservación y recuperación del medio natural de Es Carnatge, dotado con una inversión de 2,2 millones de euros —financiados parcialmente con fondos ITS— y orientado a la protección, restauración y puesta en valor ambiental de este espacio litoral. Próximamente se desarrollarán actuaciones de restauración ambiental y mejora de las zonas verdes, a cargo de Parques y Jardines, así como la renovación de la red de caminos interiores, responsabilidad del área de Vialidad.De forma complementaria a la mejora del alumbrado, próximamente se desarrollarán actuaciones de restauración ambiental y mejora de las zonas verdes, a cargo de Parques y Jardines, así como la renovación de la red de caminos interiores, responsabilidad del área de Vialidad. El proyecto tendrá continuidad en el futuro con una segunda fase, que incluirá la recuperación del antiguo cuartel militar y la limpieza del fondo marino, con una inversión adicional de 2,2 millonesAdemás, el proyecto tendrá continuidad en el futuro con una segunda fase, que incluirá la recuperación del antiguo cuartel militar y la limpieza del fondo marino, con una inversión adicional de otros 2,2 millones de euros..

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Desde el inicio de legislatura se invirtieron más de 12 millones de euros en la mejora y modernización del alumbrado público de la ciudad. Hasta marzo de 2026, se llevaron a cabo cerca de 200 actuaciones, la mayoría ya finalizadas, que permitieron intervenir más de 17.400 luminarias distribuidas por diferentes calles, plazas, parques y espacios públicos de Palma.Cabe destacar que desde el inicio de legislatura se han invertido más de 12 millones de euros en la mejora y modernización del alumbrado público de la ciudad. En este periodo –hasta marzo de 2026- se han llevado a cabo cerca de 200 actuaciones, la mayoría ya finalizadas, que han permitido intervenir más de 17.400 luminarias distribuidas por diferentes calles, plazas, parques y espacios públicos de Palma.