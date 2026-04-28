Vecinos de Son Gotleu, sin aparcamiento: "Me levanto a las siete de la mañana para evitar multas"

Queja unánime en Son Gotleu: faltan plazas de aparcamiento. Es un quebradero de cabeza para muchos de los vecinos que, la gran mayoría de días, decide estacionar en otras zonas de Palma porque es imposible encontrar un lugar. Además, los residentes también lamentan la falta de seguridad. "El barrio está muy mal en convivencia y en aparcamiento. Los niños ya no pueden ir solos por la calle", cuenta Ana López mientras espera que su hijo salga del Colegio Corpus Christi.

"Antes era un barrio muy trabajador y podías ir al parque tranquilamente", explica una residente que lleva toda la vida en Son Gotleu: "Lo que menos me gusta es que se construyan edificios nuevos mientras todavía faltan muchas plazas de aparcamiento. Me tengo que levantar a las siete de la mañana para mover el coche y que no me pongan una multa".

"Llegará el momento en que no podrás mover el coche", vaticina.

De Santa Catalina a Son Gotleu

Lluïsa, que acaba de llegar al colegio para recoger a sus hijos, explica que se mudaron de Santa Catalina a Son Gotleu. "Hay más espacios naturales, pero hay más aspectos negativos que positivos. El servicio de limpieza es escaso, aunque hay que reconocer que la gente es un poco incívica", asegura.

Sobre la falta de aparcamiento, también se queja: "Es horroroso. Muchas visitas no vienen porque aparcar es imposible".

La plaza que une las dos zonas del barrio

La Plaza Orson Welles es uno de los centros neurálgicos de Son Gotleu. Une la zona "pija" del barrio con la "oscura". Es precisamente en este lugar donde muchas de las personas mayores del barrio se reúnen de una forma improvisada. "El barrio de aquí hacia calle Aragón, bien. Hacia Indalecio Prieto, mal", resumen varias personas que llevan más de 60 años viviendo en el barrio.

"Lo que más nos gusta es que hace unos 15-20 años era una barriada de trabajadores. En cambio, ahora hay veces que por la noche está insoportable", cuentan mientras advierten su mayor quebradero de cabeza: "Lo que más nos preocupa es que cierren Son Banya y vengan aquí".

"Estas personas (refiriéndose con los anteriores vecinos) es lo que más me gusta del barrio", asegura Pedro García, que lleva nueve meses viviendo en Son Gotleu.

"Este parque es la zona que mejor está. Vivo en el lado oscuro. Hay tráfico de drogas. No se paran. Son impunes", afirman mientras alerta de la suciedad que se acumula: "Hay personas que tiran la basura desde sus pisos".

"En el barrio estoy tranquilo porque no me meto con nadie", y señala la problemática de la falta de aparcamiento: "Dejo el coche en el Rafal y vengo caminando". "Este es el tercer mundo. De La Vileta o el Rafal Nou, que es donde vivía antes, se nota mucho el cambio".