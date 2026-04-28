La ruta que revela la importancia de Son Gotleu en Mallorca: de acoger trabajadores del boom turístico a proyectar películas de Truffaut

El décimo itinerario de la guía urbana de Palma, creada por la asociación ciudadana Palma XXI, muestra la importancia de Son Gotleu en la evolución de Mallorca. El miércoles, a las 19 horas, presentan en la Biblioteca de Cort una ruta por el barrio mostrando su contenido histórico, social y arquitectónico. "Reivindicamos que la historia de la ciudad no es solo la parte antigua o amurallada porque parece que los centros históricos son los que concentran las narrativas y los relatos de la ciudad", asegura Layla Dworkin, historiadora y mediadora cultural, que se ha encargado de la investigación, documentación y redacción de este proyecto. Presentará junto a Cristina Llorente, diseñadora y maquetadora de la guía, y Jaume Garau de la presentación.

"Son Gotleu no es solo esta mirada a veces estigmatizada sobre la población y el barrio, que solo se relaciona con delincuencia, o con una connotación negativa, sino que también es una zona con una historia rica sin la cual no se entendería la evolución que ha tenido Mallorca en la época contemporánea. Para nosotros ha sido importante encontrarnos con vecinos y entidades que han sido importantes para hacer esta guía", explica Dworkin para añadir que la segunda parte del proyecto la estrenarán el 14 de mayo en el centro de salud del barrio, que durará cerca de un mes, para luego itinerar por diferentes lugares de la ciudad.

La ruta comienza en el Camí de Son Gotleu

El origen del barrio va ligado al espacio agrícola con un paisaje muy diferente al actual porque las tierras fértiles y los campos de almendros predominaban.

De las varias possessions que había en el siglo XIX como la de Son Gotleu, antiguamente conocida con el nombre de Son Dureta, la de Son Real, Son Negre, Ses Sorts y l'Hort Nou todas han sucumbido al paso del tiempo, aunque algunas aguantaron hasta finales del siglo XX. "Solo se mantiene un edificio que corresponde con una antigua posesión", subraya la colaboradora de Palma XXI.

Bloque de pisos del Passatge Auñamendi / Manu Mielniezuk

La segunda parada, a tan solo unos 50 metros de la primera, se encuentra en la Parroquia del Corpus Christi. "Es la primera del barrio. Dio cobijo a diferentes iniciativas culturales y sociales para los niños y jóvenes del barrio. El edificio está construido con una estructura de láminas de madera y tiene la forma de una carpa inspirada en el tabernáculo del Antiguo Testamento", apunta.

Primeros bloques de edificios

Los bloques de edificios blancos del Passatge Pic Auñamendi son los primeros que se hicieron del barrio en 1962. Situados entre la calle Indalecio Prieto y la Plaza Orson Welles, son el ejemplo de desarrollismo aumentando la densidad de la zona. "Lo que pasa también es que hacen los edificios no solo antes de que haya escuelas o centros de salud, sino también antes de instalar el alumbrado y el alcantarillado", cuenta Dworkin.

"La intención era construir en un espacio pequeño para que muchas personas cupieran en un momento de crecimiento económico en poco tiempo sin pensar en unas mínimas condiciones de vida dignas y básicas", razona y añade: "Es un modelo característico de la época y es también la otra cara del boom turístico porque la gente que venía, vivía aquí. Las personas que he entrevistado trabajaban de cocineros, taxistas y todo estaba vinculado al sector servicios".

Proceden de la península y también de los pueblos de Mallorca

Las primeras personas que llegan al barrio proceden de la península o de algunos pueblos de Mallorca: "De Andalucía, Castilla- La Mancha, Extremadura... Y también de algunos municipios de la isla. Había el bar de los de Sineu, por ejemplo.Y muchas personas que venían de Muro, de la zona del Raiguer y del Pla. Una vecina del barrio me contó que su madre pensaba que venía a Manhattan porque antes vivía en Cala Llombards y no había electricidad. Es una realidad diferente a la de ahora".

"La población es flotante. Mucha gente ha venido a vivir aquí porque es el barrio más barato y, cuando han tenido una situación económica mejor se han ido del barrio. Ha afectado en el sentimiento de pertenencia y en la identidad", subraya.

Precisamente en la exposición de mayo se pone el foco, sobre todo, en los orígenes del barrio y la diversidad cultural.

Cine de Truffaut en el barrio

Uno de los espacios culturales más emblemáticos es el antiguo Cine Novedades, que abrió en 1968 y cerró en 1982. Entonces se instaló l'Obra Social i cultural Sa Nostra y todavía mantiene el cartel de Sa Nostra y actualmente es la sede de la Asociación de Gent Gran de Son Gotleu en la calle Regal. "En los 70, leí que algunas facultades de la UIB organizaron sesiones cine de culto como de François Truffaut", afirma.

Otro de los espacios de la ruta que han sido importantes en Son Gotleu es la Plaza de Fra Joan Alcina, que es uno de los centros neurálgicos del barrio. Como también lo es el CEIP Joan Capó, ya que su inauguración en 1972 supuso la creación de la primera escuela pública de Son Gotleu.

La Plaza Orson Welles es otro de los lugares que juegan un papel importante. Durante las primeras décadas del barrio fue un descampado, se convirtió en un campo de fútbol y, finalmente, se urbanizó un sector de la plaza donde ahora hay diferentes instalaciones deportivas además de bancos para pasear y favorecer el diálogo entre los vecinos.

Los últimos espacios que completan el recorrido son el Parque de la Esperanza y el Parque Joanot Colom, presidido por una escultura de bronce creada por Jaume Mir.

"La historia de Palma no es solo el centro, hay barrios que son representativos para entender la ciudad como, en este caso Son Gotleu", cierra Layla Dworkin.