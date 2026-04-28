Palma da luz verde a otras tres legalizaciones extraordinarias en suelo rústico

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes la legalización extraordinaria de tres viviendas en suelo rústico situadas en Son Espanyol, s'Aranjassa y sa Casa Blanca, un mecanismo excepcional que recoge la ley de simplificación administrativa aprobada el año pasado por el Govern balear.

Se trata de edificaciones cuyas infracciones urbanísticas ya han prescrito, una condición imprescindible para acogerse a este proceso de regularización extraordinaria. La norma autonómica abrió la puerta a que construcciones fuera de ordenación pudieran ser legalizadas, siempre que cumplieran los requisitos fijados y que las irregularidades no pudieran ser perseguidas por haber transcurrido los plazos legales.

Goteo de legalizaciones desde verano

Estos tres expedientes se suman a un goteo de legalizaciones de chalets en rústico desde el pasado verano. El Ayuntamiento defiende los beneficios de una medida que, considera, es la salida más conveniente para construcciones con ilegalidades prescritas.

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"Es una buena noticia para aquellas circunstancias en las que la ley ya no podía entrar, en este caso edificaciones fuera de ordenación, en las que la administración pública no tenía ningún título jurídico para intervenir, puesto que habían caducado o prescrito las acciones que la administración tenía para restituir la legalidad urbanística", argumentó en su día el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo.