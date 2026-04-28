Denuncian peleas nocturnas de okupas en el velódromo de El Tirador de Palma

La reaparición de okupas en el velódromo de El Tirador ha disparado la preocupación en el barrio de es Fortí. Los vecinos advierten de que media docena de personas han vuelto a entrar en el recinto y denuncian que se trata de un grupo conflictivo. La semana pasada, según relatan, varias noches de gritos y peleas les dificultaron conciliar el sueño, hasta el punto de que requirieron presencia policial. Todo ello ocurre mientras toma forma el proyecto para rehabilitar integralmente este espacio y convertirlo en un gran bosque urbano, con las obras previstas para finales de 2026.

Los vecinos del velódromo señalan que estos ocupantes consumen alcohol con frecuencia y las peleas son habituales. Los residentes temen ahora que el problema pueda agravarse si finalmente se desaloja la antigua cárcel y parte de las personas que hoy la ocupan buscan acomodo en otros puntos del barrio, entre ellos El Tirador. En es Fortí preocupa especialmente que ese posible desplazamiento termine aumentando la presión sobre espacios degradados o cerrados de la zona.

La inquietud vecinal no es nueva. En los últimos años, la presencia de okupas en el velódromo ha sido una constante, aunque recientemente el recinto había sido desalojado y la situación parecía contenida. Ya en febrero de 2025 se seguía señalando el deterioro del antiguo velódromo y que el espacio era "a menudo tomado por okupas", en un contexto de abandono prolongado.

Presencia policial en el acceso al velódromo la semana pasada. / DM

Conectar es Fortí con sa Riera

El antiguo velódromo, cerrado desde 1973, forma parte de una actuación estratégica del Ayuntamiento de Palma para transformar el recinto en un parque arbolado que conecte es Fortí con sa Riera, incorpore nuevas conexiones peatonales y recupere elementos patrimoniales como la pista, las gradas y el templete diseñado por Gaspar Bennasar.

El proceso participativo para definir la rehabilitación arrancó en julio de 2025 y Cort ha situado el inicio de las obras a finales de 2026, con un presupuesto inicial de tres millones de euros.

Mientras ese proyecto no llegue, los vecinos reclaman medidas inmediatas para evitar que un recinto llamado a convertirse en pulmón verde del barrio siga siendo foco de conflictos, ruidos y sensación de inseguridad.