El Casal Solleric de Palma saca a concurso por segunda vez la tienda-librería del centro de arte tras adjudicar el bar al grupo Cappuccino

El concurso de la tienda-librería del Casal Solleric sigue al de la cafetería, adjudicado el pasado agosto al grupo Cappuccino y que el pasado martes recibió el visto bueno de la comisión de Centro Histórico del Ayuntamiento de Palma para realizar una obra de adecuación del espacio en el edificio municipal del siglo XVIII, catalogado como Bien de Interés Cultural.

Será el segundo intento del área de Turismo, Cultura y Deportes por dotar al centro artístico del Passeig del Born de una tienda-librería, pues el pasado 23 de julio de 2025 el concurso ya quedó desierto por falta de licitadores.

El Ayuntamiento ofrece exige ahora a los interesados un canon anual de 5.040 euros por una concesión de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro años más. Se trata de un espacio de 47,61 metros cuadrados de superficie en el que se podrán vender objetos de arte y diseño contemporáneo, objetos relacionados con los artistas que exponen en el Casal Solleric, publicaciones del Ayuntamiento de Palma y otros objetos y publicaciones.

Además, Cort establece que empresa adjudicataria deberá ofrecer una amplia variedad de productos relacionados con el mundo de las artes y la cultura, personalizables o no, así como otros de diseño propio o reproducciones autorizadas, que deberán ser de temática de arte contemporáneo en general o estar relacionados con las colecciones y las exposiciones temporales del Casal Solleric, sobre las cuales el adjudicatario recibirá información con suficiente antelación.

Todos los productos que técnicamente puedan ser personalizados, señala Cort, deberán marcarse con el nombre o la imagen del Ayuntamiento de Palma y el Casal Solleric. Además, deberán ofrecerse productos adaptados a las distintas franjas de edad y a los distintos tipos de público del centro, presentando un amplio abanico de precios. Los productos ofrecidos deberán cumplir los siguientes requisitos: un alto nivel de calidad, relación con el diseño contemporáneo y los contenidos del centro y precios competitivos y accesibles al público general, incluyendo un porcentaje de descuento para empleados, patrocinadores y colaboradores.

Patio del Casal Solleric / B. Ramon

Horario y proyecto decorativo adaptado a las funciones del Casal Solleric y la singularidad del edificio

Asimismo, el Casal Solleric se reserva la posibilidad de incluir hasta diez marcas comerciales en la explotación del servicio de tienda, que tengan una vinculación con un patrocinador o colaborador del centro. Además, la empresa adjudicataria deberá proporcionar el material de embalaje (bolsas de diferentes tamaños y papel de regalo) de acuerdo con el diseño institucional aprobado por el Casal Solleric o por el Departamento de Cultura. Cort también establece como condición al adjudicatario la obligación de vender las publicaciones y libros de las colecciones del Ayuntamiento de Palma y de exposiciones temporales del Casal Solleric, que deberán ocupar como mínimo un 10% del total de la superficie del espacio.

La prestación del servicio de tienda-librería será obligatoria durante el horario de apertura al público, de martes a sábado de 10.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos de 11.00 a 14.30 horas. El Ayuntamiento podrá variar el horario y el concesionario deberá adaptar a él, sin que ello suponga una modificación del contrato ni dé derecho a indemnización.

Así, por ejemplo, en los días de inauguración de exposiciones o de actividades del centro en los que el Casal Solleric cierre más tarde de su horario habitual, el concesionario deberá adecuar su jornada. En este caso, se deberá avisar al concesionario con una antelación mínima de una semana antes de la actividad que requiera ampliación de horario. El margen de ampliación del servicio no podrá superar las 3 horas.

El contratista deberá dotar la tienda-librería del mobiliario adecuado e instalarlo a su cargo. Además, deberá aportar por su cuenta y riesgo todos los útiles y materiales complementarios necesarios para la venta, incluyendo cajas registradoras, unidades de control, material informático y de oficina, etc.

El Casal Solleric es un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que deberán tenerse en cuenta esta condición y su protección. El proyecto de decoración de la tienda-librería deberá adaptarse a la finalidad del Casal como centro de arte contemporáneo. A tal efecto, según las condiciones del contrato, los licitadores deberán presentar un proyecto de decoración y de imagen gráfica junto con su propuesta.