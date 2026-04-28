El centro cultural de Can Balaguer de Palma intenta por segunda vez adjudicar la concesión de su bar cafetería con terraza por un plazo de cinco años

El Casal Balaguer de Palma, uno de los espacios expositivos más importantes de la ciudad, de titularidad municipal, ubicado en el número 3 de la calle Unió, saca a concurso la concesión de su bar cafetería por un periodo de cinco años y posibilidad de prórroga durante otros tres. En 2025 el mismo concurso se declaró desierto el 3 de septiembre de 2025.

Así lo publica el Ayuntamiento de Palma en el anuncio de la convocatoria, donde establece el canon anual de 5.125 euros (sin contar el 21% de IVA) que se exige para gestionar un bar de 198 metros cuadrados, que incluye un espacio de almacén y dos zonas de terraza de 37 y 48 metros cuadrados en el patio de la antigua edificación, la primera de ellas bajo una zona porticada.

Considera el Ayuntamiento que no contar con un servicio de bar no da buena imagen al centro artístico y cultural, a la vez que supone una carencia de un centro en el que se programan multitud de actividades y acontecimientos culturales. El Ayuntamiento establece que el servicio de bar del centro cultural debería servir cafés, tés, refrescos, zumos naturales y otras bebidas frías y calientes. También todo tipo de desayunos, sandwich bocadillos y, opcionalmente, ensaladas y platos del día, siempre que no impliquen la necesidad de cocinar, ya que el local no dispone de salida de humos. También se ofrece la posibilidad al futuro concesionario de ofrecer un servicio de catering con motivo de los acontecimientos y actividades que se organicen en el Casal Balaguer, ya sea por propia iniciativa o subcontratado por terceros.

Como condiciones, el Ayuntamiento de Palma, impone un horario de 10.00 a 19.00 horas de martes a sábado. Y de 11.00 a 14.00 horas, los domingos y festivos, coincidiendo con el horario habitual del centro. Además, señala que podrá variar ese horario y el concesionario tendrá que adaptarse al mismo sin que ello suponga una modificación del contrato, siempre que esta modificación no suponga más de un 10% de variación respecto a la inicialmente indicada.

Además, Cort impone que también se prestará el servicio de bar cuando el Casal Balaguer acoja actos institucionales organizados por el Ayuntamiento de Palma. En estos casos Cort se reserva el uso del patio un mínimo de diez días al año para la realización de actividades institucionales que requieran disponer de la totalidad del espacio, lo que comunicará al concesionario con un mínimo de 15 días naturales de anticipación.

Un aspecto del patio de Can Balaguer, edificio que fue completamente restaurado en 2016 / Ayuntamiento de Palma

Mobiliario e iluminación tendrán que respetar la estética de un edificio catalogado

Serán a cuenta del concesionario todas las actuaciones necesarias para la puesta a punto para la explotación comercial del local, así como los posibles gastos de limpieza, reposiciones, reparaciones y cualquier otra inversión necesaria, sin que eso suponga para el Ayuntamiento de Palma una rebaja del canon. Del mismo modo, los interesados en la concesión deberán presentar un proyecto de decoración y de imagen gráfica del bar, teniendo en cuenta que el Casal Balaguer es un edificio catalogado en el que el mobiliario propuesto debe adaptarse a su entorno y a la rehabilitación que se realizó en el edificio en el año 2016. Especialmente al patio, con arcos de medio punto apoyados sobre columnas de granito.

Se establece que el mobiliario propuesto deberá ser neutro, sin elementos metálicos cromados o similares y sin materiales miméticos (como imitación de madera o piedra). La iluminación, por su parte, serà cálida e indirecta, vetándose las luces led de colores, así como los colores de las piezas de mobiliario, que huirán de los tonos saturados y estridentes.

Es la segunda ocasión desde 2025 que el Ayuntamiento de Palma intenta adjudicar el servicio de cafetería del Casal Balaguer, pues el anterior concurso solo se presentó un interesado que finalmente resultó excluido por no presentar toda la documentación requerida, quedando desierta la convocatoria el 3 de septiembre de 2025. Uno de los últimos concesionarios fue Amadip Esment.