SOS de los vecinos de Palma por la paralización de las subvenciones: "El Ayuntamiento lo hace mal y nos castiga a nosotros"

Los vecinos de Palma advierten de una situación insostenible por la paralización de las subvenciones que pone en riesgo la celebración de actividades y talleres en los barrios, además de decenas de puestos de trabajo. Aunque el Ayuntamiento pretexta que esta situación se debe a una auditoría ejecutada por el Tribunal de Cuentas de convocatorias correspondientes a la pasada legislatura, la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, Maribel Alcázar, ha exigido respuestas en una convocatoria pública con representates de entidades vecinales.

Alcázar ha reprochado a Cort que, pese a la gravedad del problema, no haya dado "ninguna explicación formal" ni haya respondido a la reunión solicitada por la Federació el pasado 3 de marzo para buscar soluciones. "Nadie ha abierto la boca para darnos una respuesta. Esta no es manera de tratar al movimiento vecinal", ha lamentado.

La dirigente vecinal ha rechazado que la auditoría justifique el bloqueo generalizado de las ayudas y ha sostenido que "no obliga a suspender las subvenciones", ni a frenar la preparación de futuras convocatorias. A su juicio, el Ayuntamiento está trasladando a las entidades las consecuencias de errores administrativos propios. "Ellos lo hacen mal y nos castigan a nosotros", ha resumido.

Alcázar ha advertido de que esta situación pone en peligro talleres, fiestas de verano, actividades comunitarias y contratos de dinamizadores de barrio, además de dejar a decenas de monitores sin garantías de cobro. "A quien dejan sin actividades es a los ciudadanos", ha dicho, antes de avisar de que el movimiento vecinal responderá de forma coordinada con otros colectivos afectados como entidades educativas y clubes deportivos.

En la misma comparecencia, representantes vecinales han alertado de que más de medio centenar de monitores y dinamizadores sociales podrían quedarse sin cobrar si el bloqueo se prolonga. Marisa Bonache, de la asociación de vecinos de Son Rapinya, ha explicado que muchas asociaciones no pueden asumir nóminas, cotizaciones y otros gastos corrientes sin haber recibido las ayudas municipales, lo que obligará previsiblemente a rescindir contratos.

"Puede haber despidos, y eso singifica que la gente se quedará sin servicios", ha advertido. Entre los perfiles afectados figuran monitores de yoga, pilates y otras actividades habituales en los barrios.

Cohesión social

Las entidades han subrayado además el impacto social de estos programas, especialmente entre las personas mayores y las mujeres. Alcázar ha señalado que "la gran mayoría de las usuarias son mujeres" que difícilmente acudirán a un gimnasio convencional, y ha reivindicado el valor comunitario de unas actividades que también permiten detectar situaciones de vulnerabilidad.

Bonache ha añadido que muchas asociaciones colaboran con centros de salud en programas contra la soledad no deseada, de modo que el parón de las subvenciones puede dejar a numerosos mayores sin espacios de encuentro y apoyo. Frente a ello, la Federació reclama una reunión urgente con el Ayuntamiento de Palma, denuncia la falta de interlocución política y avisa de que estudiará nuevas medidas de presión.