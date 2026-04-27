El PSOE de Palma denuncia que siete VPO de una promoción de lujo en es Jonquet se venden a precio de mercado

El PSOE de Palma ha denunciado la falta de control sobre las viviendas protegidas promovidas por empresas privadas y ha asegurado haber detectado en es Jonquet una promoción de lujo que incluye siete pisos protegidos que, según sostiene, se están comercializando como vivienda libre.

Los socialistas afirman que esos inmuebles forman parte de un complejo residencial de alto nivel y advierten de que, pese a estar sujetos a protección, se ofertan por importes de entre 2,2 y 6,7 millones de euros, muy por encima de los precios máximos que, a su juicio, les corresponderían. Según el PSOE, tratándose de viviendas de entre 73 y 106 metros cuadrados, su valor debería situarse aproximadamente entre 145.000 y 210.000 euros.

El secretario general de la Agrupació Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha alertado del riesgo de que en la ciudad se reproduzcan casos como los de Alicante o Málaga, donde, según ha recordado, la adjudicación de vivienda protegida ha quedado bajo sospecha. "Tenemos miedo de que aparezcan promociones con pactos opacos", ha afirmado. A su juicio, "las grandes promotoras esconden estas obligaciones" para impedir que trabajadores y residentes puedan acceder a estas viviendas.

Un registro autonómico de demandantes

La diputada socialista Mercedes Garrido ha explicado que el PSIB-PSOE ha presentado enmiendas a la Ley de Vivienda que se tramita en el Parlament para reforzar la transparencia y el control en la adjudicación de viviendas de precio limitado. Entre otras medidas, plantea que sea el registro autonómico de demandantes el que gestione las adjudicaciones, que se priorice a las personas en situación de vulnerabilidad y que la inscripción previa en ese registro sea obligatoria para poder optar a uno de estos inmuebles.

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Garrido ha criticado que en la actualidad baste con "una declaración responsable que el Govern no vigila" para acceder a este tipo de vivienda. "Lo que queremos es transparencia y garantías para la ciudadanía", ha señalado. Según el PSOE, hoy no existe ningún requisito de renta para acceder a una vivienda de precio limitado, lo que, a su juicio, deja la puerta abierta a operaciones alejadas de la finalidad social de esta figura.