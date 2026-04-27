Palma cede espacios de la antigua comisaría de la calle Fornaris a las entidades vecinales de La Soledat
Las asociaciones podrán hacer uso de tres salas y un patio para celebración de reuniones, encuentros y actividades de carácter sociocultural
El Ayuntamiento de Palma ha cedido a las entidades vecinales de La Soledat diversos espacios de la antigua comisaría ubicada en la calle Fornaris, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y dinamizar la vida comunitaria del barrio. En concreto, las asociaciones podrán hacer uso de tres salas y un patio, recientemente reformados, que se destinarán a la celebración de reuniones, encuentros y actividades de carácter sociocultural.
La segunda teniente de alcalde y regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca, ha visitado este lunes las instalaciones municipales junto a representantes vecinales, que utilizarán este espacio como punto de encuentro. En la visita también han participado la directora general de Participació Ciutadana, Patricia Díaz, y el coordinador del Distrito Ponent, Youba Sissokho.
Roca ha destacado que esta iniciativa permite poner a disposición de los vecinos un espacio del que hasta ahora carecían, que funcionará como casal de barri y contribuirá a reforzar la cohesión social y la convivencia en La Soledat.
Asimismo, ha subrayado que este nuevo equipamiento se suma a los recursos ya existentes en la zona, como el casal de Can Ribes, ampliando así la red de espacios comunitarios del barrio.
'Es Laboratori'
Actualmente, el resto del edificio acoge el proyecto ARV (Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana), en el marco del programa Horizon Europe, coordinado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega (NTNU).
En este contexto, el Consistorio, junto con el equipo técnico del proyecto, puso en marcha en octubre de 2025 “Es Laboratori”, una iniciativa que desarrolla diversas líneas de actuación, entre ellas un punto de información y asesoramiento sobre ayudas a la rehabilitación, así como un laboratorio de soluciones constructivas y energéticas en colaboración con el IBAVI.
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