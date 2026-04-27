Més per Palma reclama reducir la jornada laboral a 37,5 horas para "vivir mejor"

Més per Palma ha registrado una iniciativa para el próximo pleno del Ayuntamiento con la que propone reducir la jornada laboral sin recorte salarial y avanzar hacia las "37,5 horas semanales". La formación sostiene que el actual modelo económico, muy vinculado al turismo, genera empleo pero también "precariedad laboral, jornadas excesivas y una pérdida constante de calidad de vida" para miles de trabajadores.

La propuesta incluye además medidas para reforzar la conciliación familiar desde el ámbito municipal, incorporar cláusulas sociales en la contratación pública, favorecer el teletrabajo y la flexibilidad horaria y promover acuerdos en sectores especialmente tensionados, como el turismo y la hostelería. La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha resumido así el objetivo de la iniciativa: "No se trata solo de trabajar menos horas. Se trata de vivir mejor" y "Palma debe liderar este cambio y poner la vida en el centro".

La formación enmarca su iniciativa en el aumento de la afiliación a la Seguridad Social en Baleares, pero advierte de que detrás de esas cifras persisten "la temporalidad, la estacionalidad y una elevada intensidad laboral", sobre todo en el sector servicios. En este contexto, Més defiende que reducir la jornada "no solo mejora el bienestar", sino que también "puede incrementar la productividad" y favorecer la creación de empleo.

"Modelo agotado"

Truyol ha criticado además la falta de reacción institucional ante "un modelo económico que muestra signos claros de agotamiento". "Tenemos más gente trabajando que nunca, pero con menos tiempo para vivir. Este es el gran fracaso del modelo actual", ha denunciado. A su juicio, "la productividad ha crecido, pero los derechos laborales no han avanzado al mismo ritmo".

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Més también reclama al Estado que impulse esta reducción de jornada y exige al gobierno municipal del PP que incluya en los contratos públicos cláusulas para garantizar que las empresas subcontratadas por Cort cumplan con la jornada de "37,5 horas semanales". "Sin más tiempo libre no hay vida digna" y "reducir la jornada laboral no es una opción, sino una necesidad urgente", ha afirmado Truyol, que ha cargado además contra quienes sostienen el actual sistema: "Quienes defienden este modelo caduco están defendiendo la precariedad laboral".