Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena Consell SolarNuredduna Mallorca con mucha calleProtesta es CarbóAlex Mandon Bailarín Amenábar
instagramlinkedin

El CEIP Es Molinar planta cara al vandalismo con una muestra de apoyo a su equipo directivo

La comunidad educativa del centro palmesano exhibe una pancarta de respaldo tras las reiteradas pintadas sufridas en las últimas semanas

El centro, que ya ha interpuesto las denuncias pertinentes ante la Policía, mantiene su apuesta por el diálogo frente a los ataques

Pancarta de apoyo en el CEIP Es Molinar, este lunes.

Pancarta de apoyo en el CEIP Es Molinar, este lunes. / DM

Nair Cuéllar

Nair Cuéllar

Palma

El CEIP Es Molinar ha amanecido este lunes con un mensaje claro y unívoco colgado de sus instalaciones. Una pancarta con el lema "Donam suport al nostre equip directiu i condemnam els actes vandàlics" (Damos apoyo a nuestro equipo directivo y condenamos los actos vandálicos) ha servido como respuesta a la oleada de pintadas que han afectado al centro educativo durante los últimos fines de semana.

La aparición de estas consignas, algunas de ellas con tono amenazante y otras exigiendo la dimisión de la dirección, ha generado una corriente de solidaridad entre gran parte de las familias y el profesorado. Lejos de amedrentarse por la situación, la comunidad educativa ha decidido cerrar filas en torno a su equipo gestor, defendiendo el buen funcionamiento de un colegio que, según fuentes consultadas, "cuenta con el respaldo de más del 90% del claustro".

El director del centro, Biel Artigues, ha lamentado profundamente ante este diario la imagen que estos ataques proyectan hacia el exterior, "especialmente durante el actual periodo de admisión de nuevos alumnos". Artigues ha querido recalcar que, aunque el centro "mantiene sus puertas abiertas para escuchar a cualquier persona que mantenga discrepancias", el vandalismo "no es, ni será, la vía para resolver los conflictos".

Para el director, resulta desalentador que quienes critican la gestión hayan optado por el daño al mobiliario público en lugar de buscar canales de comunicación directos. «Es un colegio donde los niños están a gusto y nos sabe muy mal que se traslade una imagen distorsionada de nuestra realidad», ha señalado Artigues, haciendo hincapié en el apoyo constante y «brutal» que recibe por parte de un profesorado "comprometido con el proyecto educativo".

Es un colegio donde los niños están a gusto y nos sabe muy mal que se traslade una imagen distorsionada de nuestra realidad

Biel Artigues

— Director del centro

Denuncias

La dirección del CEIP Es Molinar ya ha confirmado que se han interpuesto las denuncias correspondientes ante las autoridades policiales, tal como marca el protocolo ante este tipo de delitos. Asimismo, el centro tiene previsto celebrar hoy un Consell Escolar donde se consensuará un comunicado oficial para "condenar de forma tajante unos actos que", asegura Artigues, "no representan en absoluto los valores que se transmiten a los alumnos".

Por su parte, la Conselleria de Educación y Universidades ha mostrado su respaldo total a la dirección del colegio. En declaraciones a este medio, desde el departamento autonómico han reiterado su "condena hacia cualquier acto vandálico en los centros educativos de las islas" y han asegurado que ya se han activado todos los canales adecuados para gestionar la situación y garantizar la seguridad y tranquilidad en el entorno docente.

Noticias relacionadas y más

Tensiones previas

Esta respuesta de la comunidad educativa llega tras semanas de tensión acumulada, vinculada en gran medida a la cancelación de una actividad escolar frente al busto de Aurora Picornell, a escasos metros del centro. El desencuentro administrativo con el Ayuntamiento de Palma por la gestión de los permisos de ocupación de vía pública provocó el malestar entre algunas familias, que ya habían expresado previamente su descontento por otros asuntos relacionados con el centro y la gestión de la Conselleria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • Vandalismo
  • imagen
  • Denuncias
  • Niños
  • Comunidad
  • Educación
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
  2. Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia
  3. Los 170.000 empleados de Hostelería balear ven subir su sueldo un 4% y ganan a la inflación
  4. Colocan carteles y alambres en protesta por las excursiones a la playa de es Carbó
  5. Julio Velasco, coordinador de trasplantes en Son Espases: «No olvidaré nunca el sufrimiento de las familias en la pandemia de la covid, fue muy duro»
  6. Trabajadores sociales denuncian presiones políticas ante el proceso de regularización de migrantes en Baleares
  7. Largas colas en la inauguración de 99cheesecake en Palma
  8. Baleares comunica al Gobierno la ampliación a toda Mallorca de las medidas para controlar el 'banyarriquer'

El CEIP Es Molinar planta cara al vandalismo con una muestra de apoyo a su equipo directivo

El CEIP Es Molinar planta cara al vandalismo con una muestra de apoyo a su equipo directivo

Un año después del apagón: Mallorca revive la desconexión con un picnic sin móviles en Palma

Un año después del apagón: Mallorca revive la desconexión con un picnic sin móviles en Palma

Nuredduna, la calle del mito, la mentira y la transformación

Es Pil·larí, capital del llonguet: de la sobrasada con miel al guiso vegano

Es Pil·larí, capital del llonguet: de la sobrasada con miel al guiso vegano

El Govern comparte los detalles de la futura línea de metro de Palma y abre el periodo de alegaciones sobre el proyecto

El Govern comparte los detalles de la futura línea de metro de Palma y abre el periodo de alegaciones sobre el proyecto

Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia

Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia

Aparecen nuevas pintadas contra la dirección del colegio público del Molinar

Aparecen nuevas pintadas contra la dirección del colegio público del Molinar

Todo lo que debes saber sobre la Fira del Llonguet de este domingo en es Pil·larí: horarios, recetas y precios

Todo lo que debes saber sobre la Fira del Llonguet de este domingo en es Pil·larí: horarios, recetas y precios
Tracking Pixel Contents