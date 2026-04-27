El CEIP Es Molinar planta cara al vandalismo con una muestra de apoyo a su equipo directivo

El CEIP Es Molinar ha amanecido este lunes con un mensaje claro y unívoco colgado de sus instalaciones. Una pancarta con el lema "Donam suport al nostre equip directiu i condemnam els actes vandàlics" (Damos apoyo a nuestro equipo directivo y condenamos los actos vandálicos) ha servido como respuesta a la oleada de pintadas que han afectado al centro educativo durante los últimos fines de semana.

La aparición de estas consignas, algunas de ellas con tono amenazante y otras exigiendo la dimisión de la dirección, ha generado una corriente de solidaridad entre gran parte de las familias y el profesorado. Lejos de amedrentarse por la situación, la comunidad educativa ha decidido cerrar filas en torno a su equipo gestor, defendiendo el buen funcionamiento de un colegio que, según fuentes consultadas, "cuenta con el respaldo de más del 90% del claustro".

El director del centro, Biel Artigues, ha lamentado profundamente ante este diario la imagen que estos ataques proyectan hacia el exterior, "especialmente durante el actual periodo de admisión de nuevos alumnos". Artigues ha querido recalcar que, aunque el centro "mantiene sus puertas abiertas para escuchar a cualquier persona que mantenga discrepancias", el vandalismo "no es, ni será, la vía para resolver los conflictos".

Para el director, resulta desalentador que quienes critican la gestión hayan optado por el daño al mobiliario público en lugar de buscar canales de comunicación directos. «Es un colegio donde los niños están a gusto y nos sabe muy mal que se traslade una imagen distorsionada de nuestra realidad», ha señalado Artigues, haciendo hincapié en el apoyo constante y «brutal» que recibe por parte de un profesorado "comprometido con el proyecto educativo".

Es un colegio donde los niños están a gusto y nos sabe muy mal que se traslade una imagen distorsionada de nuestra realidad Biel Artigues — Director del centro

Denuncias

La dirección del CEIP Es Molinar ya ha confirmado que se han interpuesto las denuncias correspondientes ante las autoridades policiales, tal como marca el protocolo ante este tipo de delitos. Asimismo, el centro tiene previsto celebrar hoy un Consell Escolar donde se consensuará un comunicado oficial para "condenar de forma tajante unos actos que", asegura Artigues, "no representan en absoluto los valores que se transmiten a los alumnos".

Por su parte, la Conselleria de Educación y Universidades ha mostrado su respaldo total a la dirección del colegio. En declaraciones a este medio, desde el departamento autonómico han reiterado su "condena hacia cualquier acto vandálico en los centros educativos de las islas" y han asegurado que ya se han activado todos los canales adecuados para gestionar la situación y garantizar la seguridad y tranquilidad en el entorno docente.

Tensiones previas

Esta respuesta de la comunidad educativa llega tras semanas de tensión acumulada, vinculada en gran medida a la cancelación de una actividad escolar frente al busto de Aurora Picornell, a escasos metros del centro. El desencuentro administrativo con el Ayuntamiento de Palma por la gestión de los permisos de ocupación de vía pública provocó el malestar entre algunas familias, que ya habían expresado previamente su descontento por otros asuntos relacionados con el centro y la gestión de la Conselleria.