Es Pil·larí, capital del llonguet: de la sobrasada con miel al guiso vegano

Nuevo éxito de la Fira del Llonguet. Es Pil·larí acoge hoy la novena edición de esta cita que va sumando adeptos y rellenos imaginativos para el llonguet, el pan autóctono que se reivindica.

Las calles de la barriada abarrotadas, el aroma de los llonguets en el aire y un día caluroso que invita a pasear y visitar los diferentes expositores y food truks. Bocadillo en mano, la gente pasea y busca una sombra en la que detenerse y comer. Cualquier lugar es bueno para reponer fuerzas y saborear un llonguet. Así lo hacen Elena y Marta Tomàs que viene desde Llucmajor cada año. "Hemos compartido un llonguet de calamares con mayonesa", explican. Para ellas, el llonguet es "básico", un pan que consumen con frecuencia. "La Fira nos gusta mucho, por la música y el ambiente. También es ideal para venir con niños, hay una calle con juegos para ellos", explican.

La jornada es una oportunidad para aventurarse y probar recetas diferentes acompañadas por el llonguet: pulled pork con col borrachona, lomo con setas y sobrasada, pollo de kebab con salsa de yogur casera, secreto ibérico, carrileras, pollo al curry o guiso vegano. Sin embargo, hay quien busca un acompañamiento clásico como el camaiot. Es el caso de Maribel Rodríguez que ha acudido con un grupo de catorce amigas, todas de la asociación de mayores de Cala Major y San Agustí Punto de Encuentro. "Hemos cogido dos autobuses, somos un grupo que nos gusta mucho la juerga", comenta. Mientras deciden qué van a pedir para comer, Maribel explica el plan: "Luego nos tomaremos unos mojitos y no sabemos cómo terminaremos". De momento, toman posiciones en la zona de mesas donde repondrán fuerzas para seguir con la fiesta.

El llonguet calamarins con mayo kimchi, primer premio del concurso

A las 12 del mediodía se resolvió el concurso de llonguets, que este año celebra su segunda edición. Borja Salas, de Sa Comuna de Lloret, se ha alzado con el primer premio con un llonguet de calamarins a la andaluza con mayonesa kimchi. José Lozano de Infineatruck, recogió el segundo premio por su llonguet de cochinilla pibilcon trampó mallorquín. Por su parte, Neus Llull, de Forn Fondo quedó en terecer lugar con un llonguet de carrilleras de cerdos con chalotas y pimiento rojo. "Es un bocadillo que se tiene que reivindicar, es propio y singular" comentó Borja Salas. El chef alabó el crujiente del panecillo y el juego que da su forma tanto para la presentación como para compartirlo.

Prueba de que el llonguet puede ser un bocado delicioso es el showcooking en el que han participado reconocidos chefs como Juan Pablo Izquierdo, del restaurante Adrián Quetglas; Marga Brunet de s'Era de Pula; y Miquel Serra, chef privado y vicepresidente de ASCAIB (Asociación de Cocineros de Balears).

El puesto de la Associació de Veïns des Pil·larí, ha sido uno de los más concurridos. Su deliciosa y tradicional propuesta: llonguet de sobrasada y miel; de albóndigas, de sepia en salsa y de frit a que se pueden adquirir por 6 euros. Carlos Sancho, ha venido de Pòrtol y no ha dudado a la hora de elegir: "Me comeré dos. Éste que es de albóndigas y otro de sepia. Después, algo dulce, pero no sé si será algo tradicional también". Al otro lado de la barra, Pedro Andrés Medina, presidente de la Associació de Veïnats des Pil·larí, se toma un breve descanso para explicar que están muy contentos con el desarrollo de la feria: "Cada año nos apoyan más instituciones y va creciendo el número d evisitantes. Estamos muy satisfechos, nuestro objetivo es promocionar el producto local", comenta.

Noticias relacionadas

Medina calcula que a lo largo del día se servirán unos 15.000 llonguets, sin duda un número récord que evidencia el éxito de la Fira y la buena salud del llonguet.