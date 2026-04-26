El Govern comparte los detalles de la futura línea de metro de Palma y abre el periodo de alegaciones sobre el proyecto

El Govern ha iniciado el periodo de exposición pública del proyecto de la nueva línea de metro que conectará el centro de Palma con el Hospital Universitario Son Espases, según recoge el Boletín Oficial de la Baleares de este sábado, en el que se publica la aprobación inicial del estudio informativo de la infraestructura.

La Dirección General de Movilidad abre ahora un plazo de 45 días hábiles para la presentación de alegaciones, tanto al estudio informativo como al documento ambiental estratégico, en el marco de esta actuación prevista en el Plan Director Sectorial de Movilidad de las Islas Baleares.

Detalles de la línea

El proyecto contempla una línea de unos seis kilómetros de recorrido, cuatro de ellos de nueva construcción y completamente soterrados, que partirá de la estación intermodal de Palma y aprovechará inicialmente las paradas existentes de Jacint Verdaguer y Son Costa, antes de incorporar cuatro nuevas estaciones.

Estas nuevas paradas estarán situadas en Son Hugo/Son Pardo, Son Rossinyol/Son Pacs, Son Espases —con acceso directo al hospital— y Secar de la Real/Son Serra Perera, lo que permitirá mejorar la conexión con barrios residenciales, polígonos industriales y equipamientos sanitarios, educativos y deportivos.

La nueva infraestructura tendrá una demanda estimada de tres millones de viajeros anuales y permitirá cubrir el trayecto entre la estación intermodal y Son Espases en unos diez minutos, reforzando la red ferroviaria urbana y favoreciendo el uso del transporte público frente al vehículo privado.

El Govern prevé que esta actuación contribuya a descongestionar el tráfico en Palma, especialmente en la Vía de Cintura, y se integre en una estrategia de movilidad sostenible, con posibilidad de futuras ampliaciones hacia la zona de Ponent.