Un empresario alemán viaja a Mallorca para presentar sus galeras eléctricas y la policía lo intercepta por circular sin licencia

Es solo cuestión de tiempo que los coches de caballos en Palma pasen a la historia y sean sustituidos por carruajes eléctricos. Según ha informado Cort al diario Mallorca Zeitung, aún no hay fecha exacta para el cambio.

Klaus Roider, alemán apasionado de Mallorca, ha llegado recientemente a la isla desde Baviera con uno de sus carruajes eléctricos para intentar convencer a los cocheros locales. El hombre ,de 63 años, viajó en camión y ferry junto a otras tres personas con un ejemplar amarillo. “Fue todo un espectáculo. Cuando el domingo recorrimos Playa de Palma con él, nos fotografiaron casi tanto como a la catedral”, cuenta Roider. Pero la diversión al volante no duró mucho.

Recorrido de prueba por Palma / MZ

Sin licencia, no hay paseos en carruaje

Al cabo de unas horas, la policía detuvo el carruaje eléctrico con matrícula alemana, ya que no tiene licencia para circular por la isla ni para transportar turistas. Roider sospecha que otro cochero o taxista avisó a los agentes por miedo a que la galera les quitara clientes. “Nos decepcionó no poder seguir circulando, pero no tenemos que pagar ninguna multa. Solo queríamos presentar el carruaje”, afirma. Sin embargo, el carruaje amarillo tuvo otra aparición.

Cerca de la catedral, Roider se reunió el jueves pasado (23/4) con algunos de los cocheros locales. “De los 29 cocheros, vinieron 23. Todos quedaron entusiasmados”, comenta el alemán.

Lo que pueden hacer los carruajes

Los carruajes que Roider fabrica desde 2022 cuestan alrededor de 90.000 euros. Con ellos se pueden recorrer unos 150 kilómetros y, tras cinco horas, vuelven a estar completamente cargados. La velocidad máxima que alcanzan es de 25 km/h. Se trata de réplicas de carruajes del siglo XVIII. “En cuanto al tamaño, son casi idénticos a los carruajes de caballos”, explica Roider. Disponen de luces de cruce y de freno, cámara de marcha atrás y control de velocidad. “En realidad son coches eléctricos completos”, afirma el empresario, que en su día tuvo un apartamento en la isla durante siete años.

La ventaja para los cocheros: no tienen que tener en cuenta cuestiones de bienestar animal y, además, podrían trabajar durante las horas de más calor. Gracias a su autonomía de 150 kilómetros, también podrían estar de servicio mucho más tiempo que con los carruajes de caballos, explica Roider, quien en su ciudad natal transporta a visitantes con estos vehículos. “Por lo demás, vivo de la venta de los carruajes”, añade.

Este fin de semana, los cocheros de Palma quieren reunirse para debatir cómo proceder en el futuro. “Algunos ya estaban interesados en comprarlos”, asegura Roider. Sin embargo, esperan contar con subvenciones del ayuntamiento.

Roider produce carruajes de diferentes colores / MZ

Galeras eléctricas en Mallorca

Palma no es, en absoluto, la primera localidad de Mallorca en la que los carruajes de caballos han sido sustituidos por carruajes eléctricos. Según informó el partido animalista Progreso en Verde en su canal de X el martes (17/3), Capdepera dio el primer paso en 2016. Casi diez años después, en 2025, le siguió Alcúdia, y en Muro está previsto el cambio para 2026. Para 2032 también se planea en Sant Llorenç de Cardassar la prohibición de los carruajes de caballos.